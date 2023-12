Dalibor Martínek: Šikana nájemníků se stupňuje. Majitelé bytů vycítili příležitost

Když před pár týdny zveřejnil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš svůj plán změn v nájemním bydlení, šlo hlavně o konec řetězení jednoletých nájemních smluv. A majitelé bytů se mohli zbláznit. Jednoleté smlouvy jsou totiž jejich mantrou.

V současnosti se v zákulisí svádí boj o to, jak stát nastaví nové podmínky nájemního bydlení. V březnu chce Bartošův úřad vypořádat nashromážděné připomínky ke svému návrhu, v polovině roku má jít úprava nájemních vztahů do parlamentu. V zákulisí je rušno.

V zásadě proti sobě stojí dvě strany. Na jedné je těžká, ale nemotorná váha - ministerstvo. Takový Hulk. Ta má výhodu, že jí vládnou Piráti, kteří jsou součástí vládní koalice. Mohou tak celkem účinně prosazovat své záměry, různými zákulisními taktikami. Na druhé straně stojí majitelé bytů. To je zatím muší váha, ale rostou a jsou čím dál hlasitější.

Přestože obřík, MMR, je pod kontrolou vládní strany, má dvě slabá místa. Za prvé, je to úřední kolos. Než tam veškeré návrhy projdou všemi procesy, už tady vláda nemusí být. A i kdyby byla, vše je neskutečně pomalé, těžkopádné. Druhou slabinou je, že na státním úřadě sice sedí spousty lidí, kteří mají k dispozici obří erární aparát, ale málokdo problematice bydlení skutečně rozumí. Spíš jde o partičku referentů a vedoucích, kteří si buď chodí odsedět pracovní hodiny, nebo jsou to teoretici s tabulkami v ruce či idealisté.

Tato kombinace skvěle nahrává druhé straně, majitelům bytů. Ti se poslední roky dobře organizují. Pořádají konference, docházejí se svými podněty do sněmovny. Zaštiťuje je Asociace nájemního bydlení. Což není nic jiného než lobbistická organizace podporovaná developery a realitními fondy. Ti všichni chtějí z nájemního bydlení co nejvíce těžit. Na svých stránkách se asociace chlubí tím, že „je partnerem pro vládu, parlament i státní správu.“

Asociace zastupuje především takzvané institucionální vlastníky nájemního bydlení, což jsou právě buď developeři, anebo fondy. Ti přinášejí na trh nová pravidla nájmů. Ve stručnosti, jednoleté smlouvy, pravidelný růst nájmů, žádné hřebíčky do stěn na obrazy. A hlavně, vysoké nájemné. To u nich nyní činí v Praze v průměru 560 korun za metr čtvereční, zatímco ve starších bytech jednotlivých nájemců je to 380 korun.

Lobbisté za lepší nájmy

Aby byla asociace ještě silnější, láká nyní do svých řad i majitele starých jednotlivých bytů. Na jednu stranu tyto „staré“ nájmy pomlouvá, že prý jde o vybydlené byty bez služeb. Na druhé straně by se ráda zaštiťovala i hlasy majitelů těchto bytů. Podle vedení asociace už na lákání přistoupily stovky jednotlivých vlastníků.

Jednotliví vlastníci bytů jsou přitom páteří českého trhu nájemního bydlení. Takzvaný secondhand. Často jde o lidi, kteří před dvaceti lety privatizovali za pár set tisíc korun nyní již lukrativní byty. Těží z nich, nájemníci jim „pomáhali“ splácet hypotéky na domy v satelitech. I proto se o růst nájmů příliš nezajímají, stejně jako se nezajímají o nějaké služby svým nájemníkům. Hlavně, když nájemník platí a je od něj pokoj.

Tento trh je v Česku nejrobustnější, přes dvě stě tisíc bytů. Institucionální vlastníci, kteří propagují nová pravidla, mají zatím jen pár tisícovek bytů. Přestože jsou tito lobbisté za „lepší“ nájmy, zastupující developery, zatím v menšině, hlasitostí jsou první. A jelikož je skupina majitelů ze „secondhandu“ nejednotná, mlčící většina, jsou vlastníci nových nájmů nejvíc slyšet. Proč se snaží svůj hlas využít? Oni sami rádi mluví o vyšší kvalitě nájemního bydlení v Česku. Přibližování se Západu.

Cesta z města

Pravda je taková, že jim v první řadě jde o to, co nejvíc umenšit práva nájemníků a co nejvíc navýšit své příjmy. Využívají ojedinělé situace na trhu s bydlením, kdy už dva roky lidé nedosáhnou na vlastní bydlení a musí hledat nájem. Pod rouškou zkvalitňování nájemního bydlení usiluje novodobá kasta majitelů o co nejvyšší výnosy.

Po pravdě, je to oprávněný, logický, byznysový zájem. Je to však i zájem nájemníků? Těžko. Nájemníci budou v příštích letech hnáni bičem nových pravidel někam do hor. Bude to Pirát Ivan Bartoš, který ochrání zájmy nájemníků? Nebude. Tématu nájemního bydlení nerozumí. Nájemní bydlení čeká v příštích letech turbulence, sociální bouře. Za pár let si tady budeme říkat: Jak se to jenom mohlo stát?