Benedikt Houda z Monkey Baru: Hodně jsme zapracovali na nealko koktejlech

Příjemná džungle v centru Prahy, kde si můžete dát nejzajímavější koktejly u nás. To je The Monkey Bar, který najdete v Opletalově ulici v hotelu Falkensteiner. Šéfem baru je Benedikt Houda, výrazná postava tuzemské barové scény. „Fungujeme už čtvrtým rokem a pořád rosteme. Je to pro mě informace, že to děláme správně,“ říká Houda.

Jsme uprostřed letní sezony. Jak zatím probíhá?

Léto je trochu deštivé, ale musím říct, že nám to neubralo tolik na byznysu, jak jsem se bál. Fungujeme už čtvrtý rok a pořád rosteme, což je potěšující. Tahle oblast je složitá, řada podniků buďto přestane růst, nebo dokonce zavírá, a to včetně podniků, za nimiž byla velká jména. Pro mě je tedy podstatná informace, že to děláme správně. Rád bych řekl, že máme jasný recept, který zafungoval, ale když se podíváte na to, kdo všechno zavřel, zase si uvědomíte, že žádný recept nepředstavuje garanci úspěchu. Je to vždycky trochu loterie.

Podívejte se na nové menu The Monkey Baru

Čím jste jiní?

Nejsme klasický koktejl bar, jsme součástí hotelu, navíc máme také jídlo, které v současnosti tvoří skoro 40 procent tržeb. Ta jinakost je dána tím, že musíme být zároveň zajímaví pro klasické zákazníky koktejlových barů, ale také pro lidi ubytované v hotelu, kteří si chtějí večer zajít na drink. Zároveň si ale chceme zachovat svou DNA, která vychází z toho, že jsme The Monkey Bar, máme tady stylizaci do džungle, což se odráží také v nabídce.

Takže pro hotelové hosty máte aperol a Piña Coladu a pro koktejlové fajšmekry nějaké speciality?

Právě že ne. Nemusíme mít úplně všechno. Máme menu, o němž jsem přesvědčený, že si v něm každý najde něco. Když se ptáte na Piña Coladu, tak my tu klasickou nenabízíme. Ale máme drink s nesmrtelnou kombinací kokosu a ananasu, jen to je naše verze tohoto drinku. Vedle hlavního menu máme také sezonní menu, na kterých si vždy zkouším různé drinky. Některé jsou třeba i trochu extrémnější kombinace. A úspěšné drinky potom můžeme dát i na hlavní menu.

Nové menu jste dříve zveřejňovali na světový den koktejlů, tedy 13. května. To pořád platí?

Teď to děláme o měsíc později, tedy na světový den ginu.

A co na novém menu nabízíte?

Zachováváme koncept čtyř kontinentů, přičemž z každého nabízíme tři koktejly alkoholické a jeden nealko. Snažíme se využívat netradiční ingredience, třeba mexický koriandr nebo palo santo. Podobu menu jsme také mírně proměnili, takže obrázkem připodobníme vždy dvě nejdůležitější chutě, pak textově následují podpůrné chutě a nově jsme přidali popis, jak silný koktejl je, jaký typ koktejlu klient dostane a v jaké skleničce. Stávalo se nám, že lidé bývali překvapení finální podobou drinku a třeba jeho silou, čemuž se chceme vyhnout. Ne každý je v koktejlech dobrodruh. A Praha není Londýn.

Jak to myslíte?

V Londýně je tak velká barová scéna, že tam můžete zkoušet téměř cokoli, naprosté extrémy s chutěmi, které by vás nenapadly. Třeba ústřicové drinky. Totéž v Asii nebo v USA. Nedávno jsem poradil skupině přátel jeden londýnský bar. A ačkoli šlo o poměrně zkušené zákazníky, z pěti drinků nedokázali dopít ani jeden. Já jsem si nejdřív myslel, že bych něco takového chtěl dělat tady. Ale už vím, že to nejde, že musím dělat věci srozumitelné pro zákazníky. S tím, jak dnes jsme všichni pod neustálým dohledem recenzí na Googlu, to nejde jinak.

To mají až takový vliv?

Pro turisty určitě. Ti prostě někam přijedou, otevřou aplikaci a hledají to nejlepší. Když máte 4,2, spíš k vám nepřijdou. My máme 4,5. Abyste poskočil o desetinu výš, je to strašně namáhavé. Každý anonym, který dá 1 hvězdičku bez jakéhokoli textu, vrátí vaši poctivou práci o několik týdnů zpět.

Zmiňujete i nealko drinky. Jaký je o ně zájem?

Zájem opravdu hodně roste, je to trend, který pozorujeme čím dál silněji. Vlastně jsem se na nealko drinky v poslední době hodně zaměřil, snažíme se u nich hodně vylepšovat to, jak vypadají, protože si musíme obhájit cenu. Lidé si neuvědomují, že nás nealko drink může stát i víc než klasický koktejl.

Čím to je?

Protože třeba nealko gin nebo nealko prosecco bývají dražší než klasické. Ale my na to nemůžeme dát stejnou, nebo dokonce vyšší cenovku. Nicméně si myslím, že dneska máme top nealko koktejly, které navíc možná mají nejlepší look ze všech drinků. A ještě pro doplnění, všechny naše drinky jsou veganské, protože jsme nechtěli nikomu zužovat nabídku.

Jsme u citlivé otázky – cen. Jak se na nich projevila inflace a všeobecný růst nákladů?

To samozřejmě mělo vliv, protože nám na vstupech vlastně všechno podražilo. Když to dám dohromady, tedy mzdy, energie, suroviny, tak si myslím, že jsme za tu dobu zase tolik nezdražili. Drinky stály mírně pod 300 korunami, dnes mírně přes 300. Na Prahu nejsme drazí, ve srovnání s Evropou jsme pořád dost nízko. Nemyslím, že by cena u našich klientů hrála tak zásadní roli.

Řada mých známých, kteří se v této oblasti pohybují, opakuje pořád totéž: najít spolehlivé lidi je strašně těžké. Trápí to i vás?

Je to těžké, na pracovních portálech je opravdu spousta nabídek z gastra, protože těch podniků, které potřebují kvalitní lidi, je hodně. A vidím velkou změnu u lidí, kteří jdou do gastra pracovat. Když jsem před patnácti lety začínal já, byl jsem na nejnižší pozici, kde jsem nedostával moc peněz, makal co nejvíc, abych se to naučil. Věděl jsem, jak ta cesta bude pokračovat a že když tomu něco obětuju, postupně porostu až k manažerským funkcím. Mladí lidé to dnes takto nemají. Gastro vnímají jako jakousi přestupní stanici. To dříve u některých lidí také bylo, třeba když studovali vysokou školu a věděli, že z nich jednou budou právníci. Rozdíl je v tom, že dneska mladí nevědí, kam vlastně chtějí směřovat. Druhý trend, který dneska vidíme, je návrat profíků, kteří z gastra odešli během pandemie covidu. Mnozí se dneska vracejí, protože si zvykli na určitý standard, který jinde nenajdou.

Takže platí, že v gastru se dá dobře vydělat?

Ta poptávka je taková, že si mohou mladí lidé po škole říct o peníze, které jsem já před pandemií neměl ani ve vedoucích pozicích. A to i při zohlednění té vysoké inflace. A když jim to nedám já, dá jim to někdo jiný. Na druhou stranu já chápu, že dnes je trendem work-life ballance, že to, jak jsme v mládí dřeli my, není dnešní optikou normální. Pro mě jako zaměstnavatele to je sice problém, ale víme o něm a nějak na něj reagujeme. Nicméně klient musí chápat, že i kvůli tomu ceny rostou.

K závěru bych se chtěl zeptat na to, jak se na koktejlech a poptávce podepisují nejrůznější trendy na sociálních sítích?

Ty dopady jsou různé. Třeba před dvěma lety byl takový trend, že lidé vyndávali ze skleniček led a ukazovali, jak provozovatelé „šidí“ klienty. Je to samozřejmě úplná hloupost, protože množství alkoholu je jasně dané. Ale pak jsme viděli, že to i běžní zákazníci občas zkoušejí vyndat a koukají, kolik tam zůstane samotného nápoje.

A co se chuti týče? Zkoušeli jste třeba drink ve stylu Dubai Chocolate?

A víte, že zkoušeli? Ale něco tomu chybělo, navíc jsem si říkal, že ten trend už spíš upadá, tak jsme to nakonec nedotáhli.

Benedikt Houda

Vyučil se oboru číšník na Střední škole Brno, Charbulova. Barmanskému řemeslu se věnoval již během školy. V roce 2015 nastoupil do proslulého pražského baru Hemingway. V současnosti je šéfem The Monkey Baru, který je součástí pražského hotelu Falkensteiner.

