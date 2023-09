Přes 30 let hyzdila Český Krumlov. Nyní se Jitona mění na novou čtvrť

Český Krumlov patří mezi nejnavštěvovanější místa v Česku. Do města, které je zapsáno díky jedinečné středověké zástavbě, i na seznam památek UNESCO, dorazí každým rok miliony lidí. I tam se ale najde hned několik výrazných šrámů. Jedním z nich je bývalý areál Jitony. I ten se ale postupně mění, po revitalizaci by měl nabídnout dvě stovky bytů.

Průmyslový areál po někdejší podniku Jitona chátral 30 let. Pozůstatky továrny i dalších budov byly už odstraněny, na brownfieldu vzniká za odhadem tři čtvrtě miliardy korun nová čtvrť. Kromě bytovek a apartmánového domu tam mají vzniknout i kanceláře, obchody nebo restaurace.

FOTOGALERIE: Podívejte se na nový projekt v Českém Krumlově

„Hlavním architektonickým prvkem navrhovaných budov je jejich vertikální rozčlenění, což odpovídá i vertikálnímu charakteru celého města. Okrová barevnost a cihelné obkladové materiály korespondují s krumlovskou barevnou škálou a jsou připomínkou industriálního charakteru lokality,“ říká architektka Daniela Týfová ze studia A8000.

Projekt revitalizace studia A8000 počítá i s obnovou potoku, který byl v minulosti uzavřen do trubek. Nově by měl být co nejvíce otevřený a přístupný. A využít chtějí architekti i zeleného svahu, který by se mohl přeměnit na relaxační prostor nejenom pro budoucí obyvatele.

Nejvýraznějším objektem při vjezdu do areálu je apartmánový dům se šesti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími pro parkování. Objekt je typický visutými boxy v horních podlažích s šikmou spodní částí. Tento dům by měl být dokončen na přelomu letošního a příštího roku. Menších bytových domů by mělo být po dokončení 11.

