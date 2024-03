Praha získá novou dominantu. V Revoluční ulici vyroste levitující dům s pasáží

Na pozemku v pražské Revoluční ulici chystá investor společnost RSJ nový projekt. Původní koncept od Evy Jiřičné, který se nebude realizovat kvůli památkářům, nahradí levitující průhledný dům s pasáží od česko-francouzského týmu architektů ze studií Peer collective a Studia Muoto. Projekt v mezinárodní soutěži vybrala odborná porota z celkem 84 návrhů.

Na vltavském nábřeží v Praze u Štefánikova mostu se má po desítkách let znovu stavět. Místo původního domu od architektky Evy Jiřičné, který po devíti letech příprav vloni nakonec získal definitivní stopku kvůli památkářům, investor v mezinárodní soutěži vybíral z desítek přihlášených návrhů nový koncept pro realizaci parcely v Revoluční 30. Vítězným projektem se stal koncept česko-francouzského tandemu Peer collective a Studio Muoto, jejichž návrh dokázal jedinečným způsobem reflektovat unikátní historickou lokalitu a dokázal i nejlépe propojit modernitu s tradicí.

Prezentovaný návrh bytového domu s novou veřejnou pasáží je nyní předmětem jednání všech zúčastněných stran. „Společným cílem nás všech je oživit tuto část města a vytvořit zde novou jedinečnou budovu, která bude známkou vyspělosti Prahy. O vítězném návrhu nyní zahajujeme širší debatu se zástupci městské části a hlavního města, památkáři a obyvateli sousedního domu. Spolu s architekty nasloucháme všem a věřím, že brzy představíme konečnou variantu projektu, která následně projde povolovacím procesem,“ popisuje aktuální stav Jakub Mikulášek, asset manažer investiční skupiny RSJ.

Investor podle Mikuláška nicméně doufá, že se dům v Revoluční 30 podaří postavit nejpozději do tří až čtyř let. Výše investice na levitující dům s pasáží sice nebyla oficiálně zveřejněna, ale kvalifikované odhady se pohybují zatím kolem 400 až 500 milionů korun.

O dostavbě se uvažovalo desítky let

O dostavbě území na nároží ulic Revoluční a Lannova se podle architekta a člena soutěžní poroty Ondřeje Císlera uvažovalo již v poválečném období. V roce 1940 totiž došlo k demolici neogotických Eliščiných lázní, které museli ustoupit tehdejšímu válečnému mostu a od té doby chybí tomuto místu nejen nárožní dům, ale také společenský a kulturní život, které si exponované místo vltavského nábřeží zaslouží.

Návrh projektu Revoluční 30 nyní přichází s řešením, které zároveň zapadá do dlouhodobé koncepční studie Hradební korzo. Pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ji vytvořil právě Ondřej Císler. Cílem této studie má být propojení soustavy ulic od Národní třídy přes náměstí Republiky po Revoluční ulici, zvýšení jejich kvality a zlepšení podmínek jak pro chodce a cyklisty, tak i pro MHD.

Nový objekt v Revoluční 30 nezastavuje celý pozemek vlastníka, ale jen část a zbývají prostor díky tomu může plnit veřejnou funkci a otevřít se veřejnosti, což v tomto prostoru dosud nebylo možné. Vítězný koncept levitujícího průhledného domu tak pracuje s dvěma osmipodlažními objekty, kde na šesti podlažích vznikne zhruba 35 až 40 bytových jednotek, veřejně přístupná pasáž a pravděpodobně i střešní terasa. Kromě nové veřejné pasáže přichází návrh s možností změnit účel barokního domu č.p. 1244 ze stávajícího zázemí společnosti Pražské služby za kulturní či vzdělávací centrum. I tato část návrhu je součástí dalšího jednání s městem, který je vlastníkem objektu.

Ve druhém kole soutěže byly renomované týmy architektů

Odborná porota vybrala z 84 přihlášek na řešení čelní parcely v pražské ulici Revoluční naproti Fragnerovu paláci Merkur šestici architektonických týmů. Do druhého kola tak postoupili architekti z ateliérů Sou Fujimoto Atelier Paris, kancelář Petr Hájek Architekti, pražský ateliér Ivan Kroupa architekti, ve spolupráci pařížské Studio Muoto a PEER z Brna, nizozemské konsorcium tří kanceláří NL Archietcts, Shift architecture urbanism a DS landschapsarchitecten a ze Švédska kancelář Tham & Videgård Arkitekter.

V sedmičlenné porotě, které předsedal mezinárodně uznávaný holandský architekt a hostující profesor Fakulty architektury ČVUT Winy Maas, zasedli mimo zástupců města a městské části také architekti Ondřej Císler, Barbora Markechová a Jana Moravcová i architekt a propagátor architektury Adam Gebrian.

