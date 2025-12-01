Investiční skupina SPM koupila kancelářský komplex v Brně
Česká investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla koupila za více než 2,3 miliardy korun kancelářský komplex The Campus Science Park v brněnských Bohunicích. Budovy v areálu, který sousedí s Fakultní nemocnicí Brno a kampusem Masarykovy univerzity, mají podlahovou plochu 50 tisíc metrů čtverečních. Skupina areál koupila od společnosti Corebridge Real Estate Investors.
V kancelářích postavených mezi lety 2009 až 2018 sídlí například společnosti AT&T, Seznam, KBC nebo Česká spořitelna. „Naším provozním cílem bude zejména dále zvýšit obsazenost prostor při zachování vysokého standardu služeb nájemcům. V segmentu nemovitostí se nyní budeme poohlížet hlavně po zajímavých rezidenčních nemovitostech, zejména těch na území Prahy 5. Zároveň zůstáváme otevřeni vůči atraktivně oceněným příležitostem,“ uvedla Kateřina Skalická, Partner SPM Invest.
Skupina SPM před rokem koupila Palác Křižík na pražském Smíchově. Na webu uvádí, že vlastní například kancelářskou budovu Skořepka v Brně, areál v Mníšku pod Brdy, rezidenci Panorama Klaudiánka v Praze nebo výrobní areál společnosti B. Turner v Mýtě u Tachova.
Letos skupina koupila například ostravského prodejce pánské módy Feratt fashion a majoritní podíl v hokejové Dukle Jihlava, drží mimo jiné většinový podíl ve společnosti DaniDarx, která loni koupila českou značku Pietro Filipi a vlastní e-shop se spodním prádlem Trenýrkárna. Uvádí, že vlastní aktiva v hodnotě 15 miliard korun a od roku 2016 investovala do desítek českých firem.
