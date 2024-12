Praha podepsala kupní smlouvu k budově Nákladového nádraží Žižkov

Zástupci hlavního města a Českých drah (ČD) podepsali kupní smlouvu k budově Nákladového nádraží Žižkov a okolním pozemkům. Zastupitelé Prahy schválili odkup nemovitostí od státního dopravce minulý týden za cenu zhruba 1,43 miliardy korun. V památkově chráněné budově město plánuje vybudovat školu, byty, kulturní centrum, komerční prostory či kanceláře.

Funkcionalistická budova nádraží, která je od roku 2013 památkově chráněná, se nachází na rozsáhlých nevyužitých pozemcích, kde v budoucnu vznikne čtvrť pro až 20 tisíc lidí. První byty tam zatím začala stavět firma Central Group, další projekty tam plánuje Sekyra Group, Finep či Penta. Nádraží má zajistit veřejnou vybavenost nové čtvrti.

Multifunkční prostor

Město plánuje rozsáhlý objekt využít pro řadu funkcí od školství přes kulturu po komerční pronájmy, vznikne k tomu ekonomická studie. V plánu je podle radního Adama Zábranského (Piráti) po dohodě s památkáři i nástavba jednoho či dvou pater, kde by měly vzniknout byty. „Je to nádraží budova, která už skoro 20 let neslouží svému účelu, takže je nejvyšší čas,“ řekl před podpisem smlouvy generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Budovu bývalého nádraží a příslušné pozemky vlastní ČD, které v minulosti založily společný podnik s developerskou firmou Sekyra Group za účelem rozvoje areálu. Firma proto má předkupní právo na parcely jižně od budovy nádraží, kde hodlá stavět byty. Donedávna měla i právo na odkup nádraží, kterého se však po jednání s Prahou a ČD nedávno vzdala výměnou za záruky od města, že nepřijde o možnost stavět byty v plánovaném rozsahu.

Součástí uzavřené transakce jsou i pozemky pro asi dvoukilometrovou tramvajovou trať, kterou plánuje dopravní podnik začít stavět příští rok. Vznikající čtvrť napojí od západu na ulici Jana Želivského a od východu na Jarov. Částečně využije stávající železniční koleje. V areálu vznikne i nová Jarovská ulice, která by měla čtvrť napojit na chystaný úsek vnitřního okruhu a dopravně ulehčit ulici Jana Želivského.

Funkcionalistická budova žižkovského nákladového nádraží byla postavená mezi lety 1934 a 1937 podle projektu architektů Karla Caivase a Vladimíra Weisse. Udělení ochrany předcházely dlouholeté boje místních obyvatel a aktivistů proti záměru developerů objekt zbourat. Původnímu účelu přestalo nádraží sloužit v roce 2002, příslušná trať byla oficiálně zrušená k začátku roku 2016.

