Poptávka po nemovitostech se příští rok zvýší, což je zdraží

V roce 2025 by se poptávka po českých nemovitostech měla opět zvýšit, což povede k jejich dalšímu zdražování. Důvodem vyššího zájmu bude zlepšení ekonomické situace i postupné mírné snižování hypotečních sazeb. Podobně jako letos by kvůli nižší bytové výstavbě, a tedy nižší nabídce na trhu, měly zdražovat o jednotky procent také starší byty. Současně s vlastnickým bydlením by obdobným způsobem mělo růst také nájemné. Vzrůst by oproti letošku měla i hodnota investic do komerčních nemovitostí.

„V příštím roce lze očekávat pokračující trend postupného mírného zdražování a růstu poptávky po nemovitostech. Důvodů je vícero - ať již se jedná o snižující se úroky u hypoték či oživující se ekonomiku. Byty podražily a pokud se ohlédneme na dobu před covidem, tak ten nárůst je opravdu hodně vysoký. Rodinné domy se stávají luxusem, který si nemůže dovolit většina domácností ani při využití hypotéky,“ řekl majitel realitní skupiny Evropa Michal Macek.

Starší nemovitosti by podle jednatele realitní platformy FérMakléři.cz Lumíra Kunze měl v roce 2025 čekat podobný vývoj jako letos. „Na trhu bude stále nedostatek nových projektů, čili kdo si bude chtít pořídit vlastní bydlení, bude pravděpodobně uvažovat i o starší nemovitosti v dobrém stavu. Pravděpodobné snižování sazeb hypoték v kombinaci se zmíněnou nedostatečnou nabídkou umožní prodávajícím dále zvyšovat ceny,“ uvedl Kunz.

Nájemné zdraží

Podle realitně-poradenské společnosti Knight Frank by vlastnické a nájemní bydlení příští rok mělo zdražit o pět až deset procent. Nižší dostupnost pořízení vlastního bydlení podle ní povede k dalšímu rozvoji bydlení nájemního. Pro samotné investory kromě bytů stavěných za účelem pronájmu zůstává atraktivním sektorem mimo jiné logistika, uvedla firma.

Po letošním poklesu průmyslové výroby a výzvách v automobilovém průmyslu ale Knight Frank v příštím roce očekává jen mírné oživení. Někteří investoři nicméně podle firmy jeví zájem například o multifunkční centra a hotely. Z úpadku se pomalu začíná zotavovat i kancelářský trh, jelikož po pandemii koronaviru lidé opět začínají více času trávit na pracovišti - místo toho, aby pracovali z domova, dodala společnost.

Tyto trendy vesměs potvrzuje také další realitně-poradenská společnost CBRE. Podle té bude investiční aktivita výrazná již v prvním čtvrtletí, jelikož několik větších transakcí je v současné době v závěrečných fázích jednání. Investice do komerčních nemovitostí v ČR by měly v roce 2025 výrazně přesáhnou 50 miliard korun (dvě miliardy eur), uvedla. Letos to je zhruba 38 miliard korun (1,5 miliardy korun). Hlavní podíl na investicích by měly mít stále tuzemské subjekty, společnost ale očekává i opětovný růst zájmu zahraničních investorů.

