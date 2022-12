Podcast: Investice do nemovitostí se vždy vyplatí. Kryptu jsem nepodlehl, říká investor Martin Skalický

Prošlapávali jsme v Česku cestu pro vznik nemovitostních fondů, říká Martin Skalický, který dlouhé roky řídil nemovitostní fond České spořitelny Reico. Ten jako jeden z prvních na českém trhu začal tvořit portfolio nemovitostí, do kterých bylo možné investovat peníze. Většina investorů byli drobní střadatelé. A jak Skalický říká: „Když pracujete s penězi investorů, a v otevřeném fondu jde z drtivé většiny o drobné střadatele, tak se zodpovědností usínáte a ráno se budíte.“

To je podle zkušeného manažera a investora do nemovitostí jediný možný přístup pro lidi, kteří nakládají s cizími penězi.

Má ještě smysl v současné době obří inflace, nedostupných hypoték a drahého bydlení ještě smysl investovat do nemovitostí? To bylo jedno z hlavních témat, která jsme s investičním matadorem Skalickým probírali. „Investice do nemovitostí má význam v každou dobu. Nemovitosti udržují hodnotu v investičním portfoliu. Ale na druhou stranu, nemovitosti nebyly nikdy tím hlavním tahounem, který by měl dohánět inflaci.“

Podle něj jsou nemovitosti nositelem dlouhodobé hodnoty. Nemá rád slovo pokles cen. Mluví o „korekci“. Protože prý při dobře zvolené lokalitě a k tomu dobré kvalitě nemovitosti není potřeba se bát snižování hodnoty nemovitosti. „Historická zkušenost je, že po každé korekci nabíraly ceny nemovitostí směr nahoru.“

A jak investuje on sám? "Diverzifikuji," říká s dodatkem, že to je jeho oblíbené téma. A používá k tomu oblíbený příměr o vajíčcích v ošatce. „Zvolím si nějaké procento svých prostředků do konzervativních prostředků, otevřených podílových fondů. Vedle toho dám něco do fondu kvalifikovaných investorů. A potom nějaké akcie.“

A jak to má Skalický s alternativními investicemi, například do virtuálních měn? „Této problematice jsem nepropadl. Nemám nainvestováno,“ říká v aktuálním vydání podcastu Realitní Club, který můžete slyšet již zítra, zkušený investor Martin Skalický.