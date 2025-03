Trump spustí fondy ETF, zaměří se na americkou výrobu

Mediální společnost Trump Media & Technology Group (TMTG), kterou vlastní americký prezident Donald Trump, spolupracuje s kryptoměnovou platformou Crypto.com na spuštění série burzovně obchodovaných fondů (ETF) a produktů prostřednictvím své značky Truth.Fi. TMTG mimo jiné provozuje sociální síť Truth Social.

ETF budou k dispozici prostřednictvím makléřské společnosti Foris Capital, která patří platformě Crypto.com. Budou zahrnovat digitální aktiva a cenné papíry společností z řady odvětví a zaměří se hlavně na „Made in America“, tedy na výrobu v Americe.

Crypto.com bude fondům poskytovat technologické zázemí, úschovu aktiv a kryptoměny, jako je bitcoin a cronos. Spuštění fondů je v plánu ještě v letošním roce, záležet bude na dokončení dohody a schválení ze strany regulátorů. Fondy budou dostupné mezinárodně, tedy vedle Spojených států i v Evropě a v Asii.

Společnost TMTG oznámila spuštění svých finančních služeb a finančně technologickou značku Truth.Fi v lednu, v době vysokého zájmu o kryptoaktiva. Správní rada firmy také schválila investici až 250 milionů dolarů (5,8 miliardy korun) prostřednictvím makléřské společnosti Charles Schwab. Snaží se totiž diverzifikovat své hotovostní zásoby, které na konci loňského roku činily více než 700 milionů dolarů. Firma uvedla, že tyto prostředky plánuje umístit do různých investičních příležitostí, včetně ETF, samostatně spravovaných účtů a kryptoměn.

TMTG v únoru uvedla, že požádala o ochranou známku na šest investičních produktů, které sledují bitcoin a americký výrobní a technologický sektor. Patří mezi ně Truth.Fi Bitcoin Plus ETF, Truth.Fi Made in America ETF a Truth.Fi U.S. Energy Independence ETF.

Fondy ETF investorům nabízejí hlavně rozložení rizika a větší záběr. Nakupovat mohou akcie, dluhopisy i komodity, na burze se s nimi obchoduje jako s akciemi.

