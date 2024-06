Památkáři nám striktně vymezili hranice, říká šéf designérů nového Máje

Zřejmě nejsledovanější rekonstrukce v Praze se chýlí ke svému konci. Architekti a designéři ještě ladí poslední detaily. Někdejší obchodní dům Máj na Národní třídě se otevře již příští týden. Kromě supermarketu v podzemí, ochodů v prvním patře a gastro provozu v druhém, objekt zaplní asi největší zábavní centrum v Evropě. „Myslím, že stejně jako v případě motýlů se veřejnost rozdělí do dvou skupin, jedné se to bude líbit, druhé ne,“ říká hlavní architekt Ondřej Michálek ze společnosti Prochazka & Partners, která navrhovala design většiny vnitřních prostor a z pozice cenového a projektového manažera pod taktovkou developera Amadeus Real projekt řídila.

Rekonstrukce Máje je jednou z nejsledovanějších proměn v Praze. Jaké to je být podepsaný pod podobným projektem?

Má to řadu výhod a samozřejmě i nevýhod. Jde o národní kulturní památku, navíc v centru Prahy. Stavba je tak pod přísným drobnohledem. Jen si vzpomeňte, jak silné reakce vyvolali motýli Davida Černého na fasádě. Předpokládáme proto, že i interiéry se setkají s odezvou.

Už nějaká přišla? Před pár dny jste zveřejnily první snímky interiéru.

Video z interiéru (ke zhlédnutí níže - pozn. red.) hodně rezonovalo. A nějaké reakce jsem v diskusích už zaregistroval. Pohledy se samozřejmě různí.

Rekonstrukce Máje rozdmýchává debatu

Takže se obáváte toho, jak budou Pražané na novou podobu Máje reagovat?

Neřekl bych, že se obáváme. Myslím, že stejně jako v případě motýlů se veřejnost rozdělí na dvě skupiny, jedné se to bude líbit, druhé ne. Každopádně každému bych doporučil, aby se šel dovnitř podívat. Vlastní dojem snímky ani video nenahradí.

Co byly asi ty největší obtíže, s nimiž jste se během projektování potýkaly?

Nešlo přímo o obtíže. Jen jsme se s projektem podobného typu setkali poprvé. Zábavní centrum takového rozsahu v Česku, a vlastně ani v Evropě, nenajdete. Takže přípravy se pojily s častým cestováním a poznáváním. Kromě několika tematických barů, třeba i na střeše Máje, odkud je krásný 360stupňový výhled na celou Prahu, tam najdete minigolf nebo trenažer Formule 1. Nějaký druh zábavy by si tam měl najít každý.

Na jaké zákazníky nový Máj cílí?

Do prvního podzemního patra se vrací Tesco, do přízemí obchody a v prvním patře najdete gastro provozy. Všechny tyto prostory jsou běžně přístupné. V dalších už pak je zmiňované zábavní centrum, které bude přístupné po zaplacení vstupného. Prostor je zároveň vhodný pro pořádání různých společenských akcí.

Odkaz na historii lze najít v některých prvcích interiéru

Najdeme ve vámi navržených prostorech i nějaký odkaz na historii objektu?

Samozřejmě. Budovu respektujeme jako národní kulturní památku. Od památkářů jsme měli jasně stanovené hranice, co se smí, a co už ne. Nicméně, že by se doba, kdy Máj vznikal, stoprocentně otiskla do podoby interiéru, rozhodně říct nemohu.

Jak jste vlastně vnímal tu polarizovanou diskusi ohledně objektů Davida Černého?

S nadšením. Vlastně koncept celé té budovy, od motýlů po interiér, je postavený na wau efektu. Jde o interiér, který byste si doma těžko vytvořili. Nicméně v centru zábavy je žádoucí, aby vás co nejvíce detailů překvapilo a pobavilo. Například v jednom z barů bude u stropu viset obrovský křišťálový kostlivec od předního českého skláře Zdeňka Lhotského. Takže vlastně nejenom zábava, ale i velmi kvalitní české umění.

A nějaké další kousky by se v Máji našly?

Těch kousků je tam hrozně moc. Hodně jsme spolupracovali s českými sochaři. Téměř všude, dokonce i na toaletách, jsou umístěné krásné křišťálové lustry.

Amdeus Real nám dal volnou ruku

Můžete alespoň zhruba přiblížit výši investice?

Na to vám bohužel nemohu odpovědět.

Jak volnou ruku jste při navrhování měli?

Měli jsme relativně volnou rukou. Heslo naší práce bylo „víc je víc“. Mnohdy pro nás možná už trochu střelený nápad, investor uvítal.

