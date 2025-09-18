OBRAZEM: Fulnek má novou mateřskou školu. Od soutěže k otevření uběhlo jedenáct let
Ve Fulneku otevřeli novou mateřskou školu, kterou navrhli architekti ze studia XTOPIX společně se Simonou Ledvinkovou. Na první pohled moderní stavba, citlivě zasazená do svahu, nabízí dětem prostory plné světla, kontakt s přírodou a výhledy na fulnecký zámek.
K otevření nové mateřské školy vedla dlouhá cesta. První architektonická soutěž proběhla už v roce 2014, přihlásilo se do ní třiadvacet týmů. Návrh XTOPIXu a Simony Ledvinkové tehdy získal druhou cenu, přesto byl nakonec vybrán k realizaci. Od soutěže po dokončení uběhlo celých jedenáct let – doba vyplněná přípravami, hledáním financí a samotnou stavbou.
FOTOGALERIE: Podívejte se, jak vypadá moderní mateřská škola
Nová školka je patrová. V přízemí se nacházejí čtyři třídy, každé dvě propojuje sdílené atrium, které slouží jako venkovní učebna i herna. V patře je pak velký multifunkční sál určený pro cvičení, divadla a besídky. Sál je propojen s terasou zelenou střechou, odkud se otevírá pohled na město i okolní krajinu.
Architekti pracovali s motivem čtverce, který se objevuje v detailech – od stropních prvků přes okna až po nábytek. Každá třída má svou barvu pro snadnější orientaci, zatímco samotné interiéry zůstávají klidné a přírodní – bříza, světlé dřevo, beton. Fasáda z opálené borovice zase pomáhá budově splynout se zelení svahu.
Na vizuální identitě se podílely děti
Zajímavostí je i vizuální identita školky. Děti se spolu s grafiky podílely na tvorbě vlastního písma, které se používá na orientačním systému i v interiéru. Školka tak získala unikátní podpis, který propojuje architekturu s dětskou kreativitou.
Celkové náklady na výstavbu dosáhly zhruba 137 milionů korun včetně DPH. Výsledkem je stavba, která splňuje současné nároky na předškolní vzdělávání a zároveň posiluje vztah k místu, přírodě i historii města.
