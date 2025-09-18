Vyberte si z našich newsletterů

OBRAZEM: Fulnek má novou mateřskou školu. Od soutěže k otevření uběhlo jedenáct let

Ve Fulneku je nová školka
Michal Nosek
Ve Fulneku otevřeli novou mateřskou školu, kterou navrhli architekti ze studia XTOPIX společně se Simonou Ledvinkovou. Na první pohled moderní stavba, citlivě zasazená do svahu, nabízí dětem prostory plné světla, kontakt s přírodou a výhledy na fulnecký zámek.

K otevření nové mateřské školy vedla dlouhá cesta. První architektonická soutěž proběhla už v roce 2014, přihlásilo se do ní třiadvacet týmů. Návrh XTOPIXu a Simony Ledvinkové tehdy získal druhou cenu, přesto byl nakonec vybrán k realizaci. Od soutěže po dokončení uběhlo celých jedenáct let – doba vyplněná přípravami, hledáním financí a samotnou stavbou.

FOTOGALERIE: Podívejte se, jak vypadá moderní mateřská škola

Nová mateřská škola ve Fulneku je zasazena do rozsáhlé zahrady na severu svého pozemku. Nová mateřská škola ve Fulneku je zasazena do rozsáhlé zahrady na severu svého pozemku. Nová mateřská škola ve Fulneku je zasazena do rozsáhlé zahrady na severu svého pozemku. 16 fotografií v galerii

Nová školka je patrová. V přízemí se nacházejí čtyři třídy, každé dvě propojuje sdílené atrium, které slouží jako venkovní učebna i herna. V patře je pak velký multifunkční sál určený pro cvičení, divadla a besídky. Sál je propojen s terasou zelenou střechou, odkud se otevírá pohled na město i okolní krajinu.

Architekti pracovali s motivem čtverce, který se objevuje v detailech – od stropních prvků přes okna až po nábytek. Každá třída má svou barvu pro snadnější orientaci, zatímco samotné interiéry zůstávají klidné a přírodní – bříza, světlé dřevo, beton. Fasáda z opálené borovice zase pomáhá budově splynout se zelení svahu. 

Na vizuální identitě se podílely děti

Zajímavostí je i vizuální identita školky. Děti se spolu s grafiky podílely na tvorbě vlastního písma, které se používá na orientačním systému i v interiéru. Školka tak získala unikátní podpis, který propojuje architekturu s dětskou kreativitou.

Celkové náklady na výstavbu dosáhly zhruba 137 milionů korun včetně DPH. Výsledkem je stavba, která splňuje současné nároky na předškolní vzdělávání a zároveň posiluje vztah k místu, přírodě i historii města.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

