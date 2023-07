Dalibor Martínek: 10 důvodů, proč Česko není tygrem Evropy

Česko je známé jako národ brblalů, kteří vidí chyby na druhých, na sobě žádnou. Tím špatným v našich očích je stát, vláda, politici. Rozhodně ne nikdo z nás. My jsme, jako byl Standa Gross, křišťálově čistí.

Proč Česko neprosperuje, jak by mohlo? Proč není tygrem Evropy, plné mladých, inovativních lidí? Už dávno bychom mohli mít výkonnost na úrovni Japonska, Švýcarska. Proč to nejde? Teď tady máme vládní úsporný balíček. Dovede naši zemi k prosperitě?

Klíčová otázka je, jestli za promarněný potenciál naší země může vláda. Odpověď je jednoduchá. Vláda je obrazem obyvatel svého státu. Ne vláda, my sami můžeme za to, že naše ekonomika není výkonná, třeba jako ta německá. Zde je autorský žebříček deseti průšvihů, s kterými bychom si jako národ mohli poradit. A kdybychom je vyřešili, mohli bychom být předními mezi národy. Z nějakých snad až magických důvodů to nedokážeme. Že by podnět pro nový, opravdický balíček?

1. Nefunkční veřejná správa

Pamatuji, jak jsem šel dělat rozhovor do budovy úřadu vlády v Praze na nábřeží Edvarda Beneše. Šli jsme do místnosti po právě vyhozeném ministrovi. V předsálí seděly dvě sekretářky. Nedělaly nic, protože ministr už tam nebyl. Jen chodily do práce. Pamatuji, jak mi úřednice na Praze 3 měla vystavit nový občanský průkaz, a když jsem jí podal pas, řekla, že to není doklad totožnosti a že na základě pasu nový občanský průkaz nevystaví. Mám bohužel spoustu podobných zážitků se státní správou, jako jistě každý z nás. Na všech úřadech, katastrech, jsou pořád papírové formuláře, zaběhlé úřednice, čekání na číslo, nevyplněná kolonka, čekací lhůty. Problém za problémem. Takhle tygr neloví. Stejně jako všechny předchozí vlády, ani ta Fialova, prý progresivní, nic nezměnila. V Asii by se nám smáli.

2. Obří schodky státního rozpočtu

To je taková politická omáčka. Fialova vláda pod vedením mistra financí Zbyňka Stanjury už rok a půl používá argument, který ji má vyvinit z tristních výsledků státního rozpočtu, schodku 300 miliard korun v pololetí. Že prý za všechno může Babiš.

To je vychytralá strategie. Ale platná tak na prvního půl roku vládnutí. Stanjura ji používá už rok a půl. Je to trapné. Místo vlažného „úsporného“ balíčku by měla vláda „prostě“ začít dobře hospodařit. Jestli tedy někdo z vlády ví, co toto sousloví znamená. Zaklínadlem jsou vždy mandatorní výdaje, důchody, platy učitelů, lékařů, úředníků. S pohodlnou stoosmičkou ve sněmovně by šlo leccos podniknout. Kdyby byla odvaha.

3. Školství

Vláda prosadila platy učitelů na úrovni 130 procent průměrné mzdy. Dá se souhlasit s myšlenkou, že by učitelé měli být dobře placení. Ale jako bé by mělo zaznít, že za platy nyní v průměru padesát tisíc korun by měly být i výsledky. Spousta rodičů žene své děti na osmiletá gymnázia. Protože prý tam děti dosáhnou lepších výsledků. Nevím, připadá mi to podivné. Jsou tedy učitelé na základních školách tak neschopní, že nedokážou dovést své žáky do konce základní školy tak, aby je něco naučili? Třeba aspoň anglicky. Pokud ano, proč tedy mají tunelovat státní rozpočet? V letošním roce se ve velkých městech nedostaly na střední školy tisíce našich dětí. To je ostuda celého sytému, nadaní žáci nemohou studovat. Mnoho rodičů, kteří na to mají, raději posílají děti studovat do ciziny. Tady je obří dluh společnosti, našeho Rakousko-Uherského způsobu výuky a naprosté nepřipravenosti sytému.

4. Dálnice

Dálnice D3 na jih do Rakouska byla zahájena v roce 1988. Před šestatřiceti lety. Pořád chybí asi třicet kilometrů. Co k tomu říct víc. O dálnici z Brna na Vídeň je už vlastně trapné se bavit, obstrukce, neschopnost. Poláci postavili luxusní síť dálnic kvůli mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012. V Náchodě nyní stojí kolony kamionů na silnici první třídy, protože dálniční spojení s Polskem jsme nedokázali dosud dotáhnout. Jistý důležitý průmyslník z Jeseníku mi vyprávěl, že své kamiony posílá do ciziny přes Polsko. Ujedou pár kilometrů k hranicím a pak už si to frčí po dálnici. Další naše dálnice, D55, končí ve Zlíně. Proč ne, roztomilé město. Ale o padesát kilometrů dál v Žilině stojí obří fabrika automobilky Kia, a mezi pohraničními kopci se po silnicích nevalné kvality táhnou kamiony s obchodní výměnou. Nikomu to nevadí?

5. Digitalizace

Ivan Bartoš udělal na digitalizaci politickou kariéru. Po roce a půl se však nic nestalo. Takže průkopníkem české digitalizace pořád zůstává částí veřejnosti nenáviděný Ivan Langer, který protlačil CzechPoint. Langer má dobrý důvod smát se pod fousy. Ale i ten jeho CzechPoint, to vlastně jdete na poštu, která mimochodem zavřela tři sta poboček aby ušetřila, úřednice zkoumá vaše doklady, chce občanský průkaz, a pak na příslušný formulář obtiskne razítko. Je to taková digitalizace po Česku, středověk. Úředníci pořád sedí na svých místech, razítka v ruce, papírové formuláře. Dá se tomu říkat digitalizace? Proč obecní úřady, městská policie, finančák a já nevím jaký další úřad pořád chtějí potvrzení, proč je v každé kanceláři kopírka od Minolty, na které se vše stejně musí vytisknout, podepsat a předat?

6. Vymahatelnost práva

To je největší problém Česka. A přímo souvisí s těmi papíry. Platy soudců máme ošetřené, je to silná lobby. Ale když stavební úřad nedodrží zákonné lhůty a nedá vám v termínu rozhodnutí? Co máte dělat? Soudit se? Platit právníka, a dva nebo pět let čekat i se všemi odvoláními na výsledek? To je Madagaskar.

Pavel Blažek byl před deseti lety pod Petrem Nečasem ministrem spravedlnosti. Po Nečasově pádu se zdálo, že jeho politická kariéra skončila. Blažek má však tužší kořínek. S Petrem Fialou se opět vyvezl do nejvyšších pater moci. Jak se za jeho působení zpružnila česká justice? Dodržují se termíny? Blažek se enormně zajímá o jakousi bytovou kauzu ve svém rodném Brně a obsazování konkrétních vysokých pozic. OK, šéf si musí ošetřit, kdo jsou jeho pravé ruce. Ale zatím to vypadá, že se věci dějí spíš ve prospěch ministra než ve prospěch české justice.

7. Výstavba

Developeři si stěžují, že povolování staveb v Česku, zejména v Praze, trvá někdy i deset let. Mají pravdu. Ve Varšavě stojí čtyřiatřicet mrakodrapů, v Bratislavě deset. V Praze nic. Jako klíčový problém je v Česku složité povolovací řízení. Je to vlastně esence bodů č.1 (veřejná správa) a budu č.6 (vymahatelnost práva). U výstavby to má neblahý důsledek, že mladí nemají kde bydlet, platí drahé nájmy, roste nám tady sociální problém. A úředníci, hasiči, statici, všelijací lidé s kulatým razítkem, kterých je podle developerů na jednu stavbu víc než sedmdesát, pobírají platy za erární peníze, žádají jejich valorizaci, a když se flinkají a propásnou zákonné termíny, nic se jim nestane. Na úřadech pracuje asi milion Čechů. Možná mají pocit, že žijí někde u moře. Ivan Bartoš měl připravit nový stavební zákon. Zpackal ho, výstavba nezrychlí, maňana.

8. Veřejné zakázky

Extrémem byl samozřejmě prezidentský kancléř Mynář, který vypisoval zakázky za 1,9 milionu korun na právní služby Hradu, aby se dostal pod zákonný limit dvou milionů, kvůli kterému by musel dělat veřejné výběrové řízení. Takzvané zakázky, spíš to působilo jako úplatky z veřejných peněz, získával jeho kumpán, právník, který mu zprostředkoval za pakatel nákup vily v pražských Vršovicích. Policie tyto čachry nebyla nikdy schopná rozkrýt.

Příběhů účelových veřejných zakázek je nekonečně. Známe případy ze severních Čech, hotely pro místní „smetánku“ vybudované za státní peníze. Spousta takzvaných kmotrů z tehdejší ODS se smála veřejnosti do tváře. Případ doktora Ratha je také typický, veřejný činitel, který měl moc rozhodovat. Nyní již „poctivý“ lékař.

Metrostav podle soudu uplácel, aby se dostal k veřejným zakázkám. Uplácel, ale veřejné dotace chtěl nadále, takže změnil firemní strukturu. Rozdělování veřejných peněz, ať už pomocí zakázek nebo dotací, je nestvůrné prostředí pro korupci. Politici rádi mluví o tom, že by ho chtěli změnit, nastavit „poctivé“ parametry. Takže upřímně: žádné poctivé parametry veřejných zakázek neexistují. V Česku buď máte známého, nebo máte smůlu.

9. Exekuce

Manžel bývalé šéfky exekutorské komory Pavly Fučíkové získal před osmi lety v dražbě, kterou pořádala jeho žena, byt v Ostravě za cenu nižší než milion korun. Juraj Podkonický, další proslulý bývalý prezident komory, ano, takto honosné označení si vrchní exekutoři dávají, sám nakupoval nemovitosti v dražbách. Například honosnou vilu v Praze, na Evropské ulici. V Česku je nyní 660 tisíc lidí v exekuci, což je téměř desetina dospělé populace. Světový bizár. Oblíbený argument exekutorů je, že kdo neplatí, musí čekat sankci. Takže z nezaplaceného lístku na tramvaj za třicet korun je sankce osm tisíc korun? Exekuce jsou v Česku propracovaný systém. Z veřejných peněz placené dopravní, nemocnice, knihovny, ti všichni postupují tisíce bagatelních pohledávek exekutorské mafii. Tady už se vůbec nebavíme o podvodníkovi, který něco úmyslně zcizil či nezaplatil. Senátor a bývalý dvojitý kandidát na prezidenta Marek Hilšer se prý v Senátu snažil po celé své funkční období zvrácený systém exekucí prolomit. Nepovedlo se, prý nebyla politická vůle.

10. Modré zóny

To už je jen třešnička, která ovšem přesně vystihuje český přístup, kvůli kterému nejsme inovativním lídrem Evropy. A asi nikdy nebudeme, spíš budeme pořád oním pohrobkem byrokratického Rakouska-Uherska. Jde v případě zón o klima? Aby bylo méně aut ve městech, méně emisí, aby se nám lépe dýchalo? Ani omylem. Jistý šéf z brněnského Centra dopravního výzkumu, což je jedna z tisíce výše zmíněných zcela zbytných organizací, které mají vlastní budovu a spoustu erárem placených zaměstnanců, líčil, že je potřeba lidi regulovat. Jelikož oni sami nevědí, co činí. Auta nejlépe zregulujete poplatkem. Za cokoliv. Za průjezd, za parkování. Můj oblíbený příklad je už fousatý a pochází z Prahy 8. Tamní radnice uspořádala referendum na téma, kdo chce modré placené zóny. 68 procent obyvatel zóny nechtělo. Nicméně, radnice následně vytvořila „odbornou komisi“, která rozhodla, že zóny jsou potřeba. Roční příjem městské části z placeného parkování? Přes třicet milionů korun. Tady je ten klíč. Peníze. A moc. Ale můžeme klidně dál snít sen o prosperujícím Česku.

