Nový stavební zákon. Spíš než úlevu přináší obavy, říká developer

Dlouho očekávaný a diskutovaný nový stavební zákon má zásadním způsobem transformovat a zefektivnit proces povolování staveb. Zatím však spíš vyvstávají otázky, zda bude nová legislativa příležitostí, či hrozbou, píše v komentáři pro Newstream Jan Řežáb, zakladatel a majitel skupiny JRD.

Je férové uznat pozitivní záměr, kolem kterého je nový stavební zákon postaven. Zjednodušení a sjednocení procesů stavebního řízení a snaha o zrychlení celého procesu jsou bezesporu kroky správným směrem. Implementace zákona do praxe však v současné situaci naráží na realitu.

Za jeden z nejpalčivějších problémů pokládám nedostatečnou připravenost prováděcích právních předpisů. Nejsou dosud plně připraveny a schváleny, ačkoliv jsou klíčové pro specifikaci požadavků na výstavbu a dokumentaci pro povolení. To vede k nejasnostem a potenciálním zmatkům v praxi. V současné době například není nachystané finální znění vyhlášky obsahující požadavky na výstavbu vydávané ministerstvem pro místní rozvoj. Chybí také finální znění vyhlášky obsahující požadavky na obsah a rozsah dokumentace pro povolení vydávané ministerstvem pro místní rozvoj.

Dalším závažným bodem je otázka digitalizace a implementace nových technologických systémů. Bude od 1. července skutečně existovat funkční Portál stavebníka, prostřednictvím kterého budou podávány žádosti a vkládány potřebné dokumentace? Bude existovat funkční Národní geoportál územního plánování, kde budou zveřejňovány výstupy územně plánovací činnosti? Budou existovat funkční evidence stavebních postupů, evidence elektronických dokumentací a přístup do těchto evidencí?

Objevují se také obavy ohledně dostatečných personálních kapacit Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ). Povolování velkých staveb je personálně podceněno a hrozí riziko neplnění lhůt stanovených novým stavebním zákonem. Personální podstav a převzetí veškeré agendy vydávání povolení a společných povolení, včetně agendy odvolacího řízení, totiž může snadno způsobit přehlcení tohoto úřadu.

Úspěšná implementace takto významné legislativní změny vyžaduje nejen dobré záměry, ale i důsledné plánování, dostatečné zdroje a flexibilitu při reagování na nečekané problémy. Pouze tak může nový stavební zákon skutečně naplnit svůj potenciál a přispět k efektivnějšímu a transparentnějšímu stavebnímu procesu v České republice.

