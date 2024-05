Dalibor Martínek: Brát majetek bohatým, zabírat prázdné byty. Proboha, jak jsme to vychovali mladé

Evropské volby se blíží, takže politické strany, které se nacházejí pod hladinou ponoru, se nás snaží upoutat svými nápady. Často bizarními. Například Zelení, o kterých roky nebylo slyšet po odchodu Matěje Stropnického na zámek se svým přítelem, přišli s originální myšlenou víc zdanit bohaté lidi. Filip Turek, bývalý řidič závodních aut, a prý černý kůň voleb, zase uvedl, že by jezdil do Bruselu v nadupaném supersporťáku, aby udělal co nejvíc emisí. Bizarností najdete v kampaních mraky.

Děsivé je, aspoň pro generaci Husákových dětí, pro tu moji generaci lidí, na kterých stojí česká ekonomika, jak u mládeže žijí myšlenky na regulaci, odebírání majetku, svazování svobod. Přitom, kvůli svobodě jsme před třiceti lety stáli na Národní třídě, potom na Václaváku. Udělali jsme sametovou revoluci.

Mé děti, děti Husákova dítěte, ale už nudí historky o boji za demokracii. Na Václaváku se teď sejdou maximálně opilci slavící medaili v hokeji. Skoro to vypadá, že národní identitou Česka je úspěšné posouvání černé gumové placky po ledě. Ano, také jsme fandili. Ale že by z hokeje měla být národní modla?

Za pár dní půjdeme volit svých jednadvacet zástupců do Evropského parlamentu. A strany, které přitahují hlasy mladých, hlasy nastupující generace, lákají příznivce na bolševická témata jako jsou vyšší daně pro bohaté (Zelení) nebo sahání na majetek (Piráti).

Co nabízejí mladým?

Podle Pirátů je v Česku 860 tisíc neobydlených bytů, které by bylo dobré dostat na trh. Dobrá myšlenka. Ale strana vymýšlí nátlakové způsoby, chce ohýbat trh. Zelení jsou ještě větší piráti a jdou dál. Nechali si vypracovat analýzu, podle které by „zdanění superbohatství, majetku nad 111 milionů korun, sazbou 3,5 procenta, přineslo do státního rzpočtu více než 58 miliard ročně.“ Ekonomové se tomuto návrhu vysmáli. To ovšem neznamená, že nebude ve voličské skupině mladých rezonovat.

Ani Piráti se v minulosti nenechali svým levičáctvím zahanbit. Také oni se před pár lety (2019) snažili ve sněmovně prosadit myšlenku, že by miliardáři měli platit vyšší daně. Neprošlo jim to. „Nejbohatší lidé prodávají firmy za miliardy a nezaplatí z toho daň z příjmů,“ halekal poslanec, Pirát Mikuláš Ferjenčík.

Má to dvě roviny. Na jedné straně je pravdou, že bohatí lidé se daňovým povinnostem vždycky umí šikovně vyhnout. To je takový český standard, být pořád tak trochu „vychcaný“. Možná proto se mladí bouří, už takoví být nechtějí. Když mluví o klimatu, myslí to vážně, nejen na oko.

Boháči se nemůžou divit, že potom sklízejí nevoli méně vydělávajících. A vyvolávají tím společenský tlak na své vyšší zdanění. Asi oprávněný tlak.

Miliardáři na to mají takový vychytaný trik. Charitu. Přes své PR pracovníky dostanou na veřejnost, kolik peněz přispěli tam na školu, školku, na nevidomé, na nemocnici nebo na péči o staré. Je to prostě taková hra. Bohatí neplatí, mladí se vztekají, a boháči sem tam někde pár korun dají jako úlitbu. Evidentně jde v první řadě o peníze. Kdo je nemá, bouří se. Kdo je má, množí je, a sedí na nich.

Aby se člověk stal úspěšným, musí projevit invenci, být aktivní. To míří na mladé. K tomu musí existovat takové právní prostředí, aby lidé důvěřovali systému, a mohli se v něm bez obav pohybovat. To míří na starší. V tom má Česko velké rezervy. To je možná důvod, proč levičácké myšlenky ambiciózních stran pro mladé opět získávají na váze. Dobrý důvod k zamyšlení Husákových dětí. Za tendence mladých si můžeme sami.