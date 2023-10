Nová data: Byty v Praze meziročně zlevnily. Nájmy však rostly a krize na trhu bydlení se prohlubuje

Krize v prodeji nových nemovitostí v Česku dál pokračuje. Newstream získal exkluzivně nové údaje od analytické společnosti Flat Zone, společnosti, která sleduje a analyzuje údaje z trhu nemovitostí. Výsledek? Propad cen nemovitostí dál pokračuje. A to nejen u starších nemovitostí, ale i v segmentu nové výstavby. Důvodem je nízká nabídka nových nemovitostí, jejich vysoká cena a nedostupné bankovní financování při aktuálním úroku kolem šesti procent za hypotéku.

Před rokem, ve třetím čtvrtletí roku 2022, byla v Praze průměrná cena nového bytu 154 181 korun za metr čtvereční. O rok později, tedy letos ve třetím čtvrtletí, od července do září, poklesla tato cena na 151 156 korun. Zhruba o dvě procenta.

Zároveň pokračuje i růst nájmů. V Praze vzrostly nájmy podle údajů Flat Zone za poslední rok v průměru o 12 a půl procenta, z ceny 375 korun za metr na aktuálních 422 korun za metr čtvereční bytu.

Údaje potvrzují trend posledních dvou let. A sice, že zájemci o nové bydlení vyčkávají. Čekají na snížení úrokových sazeb, aby si mohli pořídit bydlení na hypotéku, která je v současnosti prakticky nedostupná. Mezitím developeři přemýšlejí, za jaké ceny nabídnout nové byty, když jim zdražilo financování.

Lidé ztrácí zájem o vlastní bydlení

Developeři tak nyní využívají různé marketingové balíčky, garáž zdarma, kuchyňskou linku „zdarma“ či klimatizaci, aby oživili zájem kupujících. To se ovšem nedaří. Podle údajů společnosti Flat Zone pokles poptávky po vlastním bydlení pokračuje. Neklesly jenom ceny nových bytů v Praze, ale napříč celým českým trhem.

Zatímco ještě před rokem byla průměrná cena novostavby ve Středočeském kraji 96 877 korun za metr, v současnosti je to 94 775 korun. Pokles o dvě procenta. V Jihomoravském kraji klesly ceny ze 111 tisíc korun na sto sedm tisíc. Meziroční pokles o několik procent v hodnotě nové nemovitosti se týká každého českého regionu.

Pád cen nemovitostí má několik příčin. První je nedostupnost financování. Lidé se při průměrném úročení hypotéky kolem šesti procent neženou do nákupu bytu či domu. To je nyní určující faktor. Dalším aspektem je očekávání. Češi vyčkávají na okamžik, až spadnou úrokové sazby, třeba pod pět procent. Toto očekávání se možná naplní v první polovině příštího roku. Do té doby bude patrně poptávka po novém bydlení utlumená.

O tom, zda budou ceny nemovitostí dál klesat nebo začnou růst, rozhoduje i psychologický prvek. Až si většina kupující h začne myslet, že se trh otáčí směrem k růstu cen, začnou nakupovat. „Až ceny nemovitostí začnou růst, pro investory to bude impuls k nákupu, přestane vyčkávání na další pokles cen,“ tvrdí Vít Soural, zakladatel analytické společnosti Flat Zone.