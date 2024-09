Není roubenka jako roubenka. Čeští architekti posouvají tradiční výstavbu

Pozemek na kraji Hrubé Skály se dlouhá léta zdál být nezastavitelný. Komplikované podloží nakonec architekt David Zámečník (NEW HOW architekti) vyřešil technicky unikátním založením.

Na okraji Hrubé Skály vyrostla nová chata. Je moderní, přesto navržená tak, aby zapadla do krajiny Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Architekti ze studia NEW HOW architekti respektují i místní architekturu. Domek je jednopatrový a má sedlovou střechu. Co je na něm ale výjimečné hned na první pohled je jeho tvar.

Půdorys chaty má podobu do široka otevřeného písmene V. „Jde o záměrné rozhodnutí, které odráží úzký tvar pozemku a maximalizuje panoramatické výhledy na krajinu Českého ráje,“ přibližují architekti.

Největší výzvou při řešení projektu bylo podle autorů nepochybně zakládání stavby. Dům je umístěn na svahu, který byl celá léta považován za nezastavitelný kvůli zásadní nestabilitě. Je založen na osmnácti pilotech o průměru 80 centimetrů a představuje tak technický unikát.

Interiér o užitné ploše 114 metrů čtverečních je celý ze dřeva. Konstrukce jsou odhalené a přiznané je i dřevěné obložení prkny nebo deskami.

