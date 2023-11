Nemovitostní fond je pevný pilíř investic, rekordní výnos není účelem, říká Dušan Sýkora, šéf realitních fondů Reico ČS

V nemovitostních fondech by měli mít klienti patnáct až dvacet procent veškerých svých investic, říká Dušan Sýkora, ředitel nemovitostních fondů Reico České spořitelny. Účelem investic do nemovitostí podle něj nemusí být primárně rekordní zhodnocení financí, ale naopak ochrana peněz před znehodnocením pomocí konzervativního instrumentu.

Reklama

„Pro klienty České spořitelny jsme bráni jako konzervativní investice. Snažíme se o finanční udržitelnost. Náš fond asi nikdy nebude nabízet nejvyšší finanční výnosnost mezi nemovitostními fondy. Nám jde o trvalou udržitelnost nějakého konstantního výnosu, který by určitě měl být vyšší než inflace,“ tvrdí Sýkora.

Česká spořitelna má pod hlavičkou Reico dva investiční fondy, které nakupují nemovitosti, zhodnocují je pomocí nájmů a investorům vydělávají peníze. Jsou to Reico ČS Nemovitostní a Reico ČS Long Lease. Fondy Reico jsou jedněmi z největších nemovitostních fondů na českém trhu. Klient do nich může investovat jak pár set korun, tak třeba miliony.

Fond nyní spravuje aktiva v hodnotě několika desítek miliard korun. Vlastní nemovitosti v Česku, na Slovensku, v Polsku. „Máme velký fond, to je Reico ČS nemovitostní. Ten je zaměřený na nákup velkých, dominantních nemovitostí v prémiových lokalitách,“ vysvětluje Sýkora v podcastu Realitní Club. Jsou to typicky centra velkých měst nebo křižovatky dálničních uzlů. „V tomto fondu nyní máme sedmnáct budov v hodnotě přes sedmatřicet miliard korun,“ říká Sýkora.

Všechno nebo nic

Reico vlastní například Bořislavka Centrum, multifunkční komplex skládající se ze čtyř propojených budov v Praze, nebo v Polsku logistické centrum Panattoni Park Tychy DC2, obří logistický park dokončený roce 2021. V Praze také administrativní budovu Metronom Business Center v Nových Butovicích či budovu City Tower se pražské Pankráci. „Vždy stojíme o stoprocentní vlastnictví nemovitosti, nikdy se o ní nechceme s nikým dělit,“ říká Sýkora.

Zajistíme větší výnos než je inflace, říká šéf realitních fondů Reico České spořitelny Reality Česká spořitelna má pod hlavičkou Reico dva investiční fondy, které nakupují nemovitosti, zhodnocují je pomocí nájmů, a investorům vydělávají peníze. Jsou to Reico ČS Nemovitostní a Reico ČS Long Lease. Ač to možná někdo neví, fondy Reico jsou jedněmi z největších nemovitostních fondů na českém trhu. Kdokoliv do nich může investovat jak pár set korun, tak třeba miliony. nst Přečíst článek

Fond Long Lease vznikl před třemi lety a zaměřuje se na dlouhodobé nájemní smlouvy. „Protože je to fond menší, kupujeme do něj zatím menší nemovitosti,“ říká Sýkora. Důležité, zvlášť pro investory, je, že v těchto nemovitostech jsou dlouhodobé nájemní smlouvy, na patnáct či dvacet let. To má zajistit investorům dlouhodobý přiměřený výnos.

Stejně jako ostatní nemovitostní fondy i Reico muselo v minulých covidových letech čelit jistým turbulencím. „Uplynulé tři roky naučily všechny investory, že předvídat budoucnost se může velmi rychle zvrtnout. Když před třemi lety přišel covid, všichni předjímali, že segment kancelářských budov je na úbytě. I v našem fondu se stalo, že velké firmy, které byly v pronájmu v našich budovách, najednou dávaly výpovědi z nájmu. Chtěly snižovat počty pronajatých metrů. Během půl roku se to změnilo. A ti samí pronajímatelé, kteří nám dali výpověď, a běžela jim výpovědní lhůta, tak chodili, a poptávali vypovězené metry zpět.“

Přesto, loňský rok byl rekordní pro všechny nemovitostní fondy na českém trhu, včetně Reica. Na druhou stranu, negativně do současného dění promlouvají vysoké úrokové sazby. „Dopad sazeb se ještě promítne v následujících čtvrtletích,“ podotýká Sýkora. Podle něj je však třeba si uvědomit, že nájem nemovitostí je eurový byznys. Inflační doložky jsou navázány na eurozónu. „V lednu došlo k navýšení nájemních smluv, a nyní v lednu očekáváme další vlnu navýšení. Pokud navýšení nájemních smluv pokryje navýšení úroků z úvěru, pro klienta se vlastně nic neděje.“

Nájemní bydlení začíná být ekonomickou nutností, shodli se realitní profesionálové Reality Začátek platnosti nového stavebního zákona se blíží. Nefunguje nám dluhopisový trh. Rostou stavební náklady. Klesla poptávka a motivace stavět je omezená. Zmenšují se byty a inklinace k nájemnímu bydlení začíná být ekonomickou nutností. Nicméně stále ještě nejsme na dně trhu, od kterého bychom se mohli odrazit. Takto vnímají současnou situaci speakeři, kteří vystoupili na podzimní konferenci Real Estate Market. Newstream byl mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek

A jak je na tom Reico z pohledu výnosů pro klienty? „Jsme primárně bráni jako konzervativní investice. Především se snažíme o finanční udržitelnost. Jde nám o trvalou udržitelnost výnosu, který by v dlouhém období určitě měl být vyšší než inflace,“ tvrdí Sýkora.

Aktuální díl podcastu Realitní Club s Dušanem Sýkorou si poslechněte v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Lidé nahromadili peníze, teď je zase vrhnou do nemovitostí. Ceny neklesnou, říká Prokop Svoboda Reality Lidé, zejména ti movitější, kumulovali poslední dva roky zdroje, říká Prokop Svoboda, majitel a zakladatel realitní společnosti Svoboda & Williams. A teď pomalu přichází čas, kdy tyto peníze opět vrhnou do nemovitostí. „Možná měli pocit, že jim peníze plesnivěly na účtu,“ říká Svoboda. Dalibor Martínek Přečíst článek