Nejlevněji zafixujete hypotéku na tři roky

Kolik zaplatíte za hypotéku? Mezi fixacemi i bankami rostou rozdíly, ukazuje Swiss Life Hypoindex. Nejvýhodnější teď jsou tříleté fixace. Jak jsou na tom fixace delší nebo kratší a jak velké už jsou rozdíly mezi bankami?

Sazby pomalu klesají

Průměrná nabídková sazba nových hypoték se v dubnu snížila na 5,01 % p. a., oproti 5,05 % o měsíc dříve a 5,57 % před rokem. Měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a úrokové sazbě 5,01 % nyní činí 20 488 korun. Od začátku letošního roku klesla o 420 korun. Před rokem činila 21 630 korun. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindex.

Tříletá fixace vede

V současné době nabízejí banky nejvýhodnější sazby u tříleté fixace – podle Hypoindexu je to v průměru 4,71 %. „U tříleté fixace dokážou banky nabídnout sazbu od 3,99 % až po 4,99 %," říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Ne všechny sazby však klesají. Většina bank dosud nesnižovala, nebo dokonce zvyšovala sazby u delších fixací (pět a více let). Některé banky teď zvyšují sazby i u nejkratší roční fixace. Jinými slovy: banky nadále preferují fixace na dva až tři roky.

Úrokové sazby duben 2025 do 80 % LTV nad 80 % LTV fixace 1 rok 5,03 % 5,38 % fixace 3 roky 4,71 % 5,07 % fixace 5 let 4,96 % 5,31 % fixace 10 let 5,35 % 5,64 %

Velké rozdíly mezi bankami

Rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank se stále zvětšují. Rozdíl může dosáhnout až jednoho procentního bodu, což v měsíčních splátkách představuje podle výše úvěru rozdíl i několik tisíc korun. Význam srovnávání nabídek hypoték ještě před tím, než začnete jednat s bankou, roste.

Online srovnávače přinesou výsledky během chvilky. Vy během chvilky zjistíte, kterou banku byste měli oslovit jako první právě proto, že nabízí nejlepší podmínky.

Rada pro končící fixace

Pro klienty, kterým letos končí pětileté fixace se sazbami kolem 2 %, přinášejí nová data z bank nepříznivou zprávu. Jejich měsíční splátky mohou vzrůst o tisíce korun. Ale i tak lze podniknout kroky, abyste minimalizovali nepříznivé dopady konce výhodné fixace z minulých let.

„S ohledem na vývoj sazeb na trhu jim doporučuji volit spíše dvou- až tříleté fixace. Co se týče načasování, rozhodně by to nemělo být na poslední chvíli. Ideální je začít řešit situaci alespoň tři měsíce před koncem fixace. Výhodou je také obrátit se na svého finančního poradce. Právě on se v daném prostředí pohybuje denně a často dokáže pro klienta vyjednat výhodnější podmínky, než by získal sám,“ radí Sýkora.

Aktualizováno Poptávka po vlastním bydlení roste. Objem hypoték stoupl o 29 procent Money Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypotéky za 32,8 miliardy korun, což je proti únoru nárůst o 29 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobným tempem na 27,2 miliardy korun. Úrokové sazby v březnu pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,72 procenta na 4,68 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. ČTK Přečíst článek

Oživení hypotečního trhu

Hypoteční trh zaznamenal téměř dvojnásobný počet i objem poskytnutých hypoték ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i v následujících měsících, mimo jiné díky postupnému – byť velmi pomalému – snižování úrokových sazeb.

„První čtvrtletí roku bývá na hypotečním trhu tradičně spíše rozjezdové. Až druhý kvartál obvykle naznačí, jakým směrem se bude vyvíjet celý rok. Přesto již první měsíce letošního roku ukazují, že oproti loňsku se trh výrazně rozhýbal," říká Sýkora.

Vliv globální ekonomiky

„Obavy z vyšší inflace způsobené tarifní politikou Donalda Trumpa vedly k rostoucím spekulacím o možném zdražení hypotečních sazeb. Jak však Trump vygradoval obchodní válku do extrémních rozměrů, začaly centrální banky uvažovat o rychlém snižování sazeb v reakci na možné riziko recese, což by mohlo vést ke zlevnění hypoték. Vzhledem k nejistotě, kterou americká administrativa vnesla do světové ekonomiky, očekávám, že hypoteční sazby zůstanou stabilní. Bankám se v takové nejistotě nebude chtít podnikat unáhlené kroky, než bude jasné, jakým směrem se ekonomika a inflace vydají," říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Výhled do budoucna podle Swiss Life Hypoindexu?

Hypoteční analytik věří, že hypoteční sazby budou i v následujících měsících klesat, i když velmi pomalu. Poptávka po hypotékách roste, banky tedy nemají potřebu si vzájemně konkurovat, a tedy jít na ruku svým klientům. Predikce dalšího vývoje je teď ale obtížnější než v minulosti, i kvůli výše popsanému dění. Přece jen má vliv na IRS, od nějž se do značné míry odvozuje cena hypoték.

ČNB snížila základní sazbu na 3,5 procenta. A zhoršila výhled inflace Money Bankovní rada ČNB snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,25 procentního bodu na 3,50 procenta, uvedl šéf komunikace ČNB Jakub Holas. Bankovní rada své rozhodnutí, které je v souladu s převažujícím očekáváním na finančním trhu, opírá o novou makroekonomickou prognózu i předběžný odhad dubnové inflace, která s meziroční hodnotou 1,8 procenta byla nejnižší za sedm let. nst Přečíst článek

Aktualizováno Bankám a spořitelnám se daří. Loni jim stoupl čistý zisk o 17,7 miliardy Money Bankám a spořitelnám v Česku loni stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 17,7 miliardy korun na 121,7 miliardy korun, uvedla Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci loňského roku činila 10,628 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 741 miliard korun. Významně se podle expertů na loňském růstu podepsalo snížení úrokových sazeb a aktivita na úvěrovém trhu. ČTK Přečíst článek