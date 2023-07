Kromě ceny hraje roli i lokalita. Roste zájem o nájemní bydlení v širším centru Prahy

Zatímco v západních zemích patří nájemní bydlení mezi oblíbená řešení, Češi byli dlouhá léta zvyklí spíše vlastnit. V souvislosti s událostmi posledních let se ovšem řadě lidí sen o vlastním bydlení vzdaluje. Zejména mladší generace pak také preferuje vyšší flexibilitu, což často hovoří právě ve prospěch nájemních bytů.

Nájemné roste v porovnání s cenami nemovitostí pomaleji

Ačkoli většina Čechů stále bydlí ve vlastním a pronájem využívá jen 22 procent z nich, trend se pomalu začíná měnit. „Potřeba vlastnit dům nebo byt je u nás silně zakořeněná. Vysoké ceny nemovitostí a výše úrokových sazeb u hypotečních úvěrů však zásadním způsobem ztěžují pořízení vlastní nemovitosti,“ říká ředitel Creditas Real Estate Jiří Vajner. Rostoucí oblibu nájemního bydlení potvrzují i výsledky průzkumu, který si společnost nechala zpracovat a ve kterém odpovídala více než tisícovka respondentů. Ukázalo se, že celých 82 procent Čechů žijících v nájmu takto plánuje zůstat dlouhodobě, z toho necelá polovina pak trvale.

Důležitou roli při výběru bydlení hraje přirozeně cena. Jak ovšem vyplývá z průzkumu, pro téměř 62 procent nájemníků mimo Prahu nepředstavuje nájemné ani třetinu veškerých výdajů. Zajímavé také je, že zatímco ceny nemovitostí určených k prodeji v posledních letech výrazně rostly, loňské nájemné se téměř 36 procentům nájemníků nezvýšilo vůbec. „Je to dáno tím, že do stávajících smluv se nepromítlo zdražení, které vidíme u bytů v aktuální nabídce. Výraznější zdražení nastalo u energií, kde čtyřem lidem z deseti vzrostly ceny o 10 až 25 procent a čtvrtině se tyto náklady zvýšily o více než 25 procent,“ říká hlavní ekonom skupiny Creditas Petr Dufek. Poměrně dobrou ekonomickou situaci nájemníků dokládá i fakt, že o stěhování do menšího nebo levnějšího bytu uvažuje jen méně než 10 procent z nich.

Developeři reagují na zvyšující se poptávku

Ačkoli většinu nájemního bydlení stále tvoří soukromé pronájmy, developeři vidí v nově vzniklé situaci velký potenciál. „Lidé chtějí pro dlouhodobé nájemní bydlení kvalitu a také jistotu korektního chování. Podíl institucionálních pronajímatelů se proto bude zvyšovat,“ vysvětluje Jiří Vajner. Jeho společnost má přitom ambice stát se jedním z největších poskytovatelů tohoto typu bydlení a uspokojit tak poptávku, která dnes zejména ve velkých městech výrazně převyšuje nabídku.

Kromě ceny nájmu hraje především u mladých lidí důležitou roli i lokalita. I s tím tak musí developeři pracovat a hledat co možná nejatraktivnější místa. Jedním z nejnovějších projektů je nájemní bydlení Pobřežní Apartments na rozmezí pražského Karlína a Florence. Právě tato oblast prošla v posledních letech výraznými změnami a dnes patří mezi vyhledávané lokality. V její prospěch hovoří nejen dobrá dostupnost centra nebo strategická poloha z hlediska dopravy, ale také blízkost některých městských parků, kvalitní síť cyklostezek a dostatek obchodů, kaváren a dalších podniků v okolí.

Podívejte se, jak vypadají byty v projektu Pobřežní Apartments:

Kromě lokality pak developeři zohledňují i zvyšující se požadavky nájemníků. Řada zájemců dnes upřednostňuje zařízené bydlení určené k okamžitému nastěhování. Tento trend se objevuje především mezi mladými lidmi a výrazně silnější je právě v Praze. Pobřežní Apartments proto nabízejí 1+kk až 3+kk byty, které jsou vybaveny vším, co ke svému životu běžný nájemník potřebuje. A další projekty podobného typu na sebe zřejmě nenechají dlouho čekat. „Během následujících deseti let plánujeme vybudovat až tisícovku nájemních bytů především v Praze a v Brně,“ uzavírá Jiří Vajner.

Autorkou textu je Klára Sudová

