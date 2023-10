Odložená hypotéka je nový fenomén na trhu, okoukali jsme ho v cizině, říká zakladatel Ownest Machala

Jak získat vlastní bydlení, když na něj nedosáhnu? To je klíčová otázka, která trápí tisíce Čechů. Martin Machala, který se dlouhodobě věnuje otázkám bydlení, přišel před necelými dvěma lety na nové řešení. V principu jde o toto: Byt si vyberete, Machalova společnost ho za své peníze pořídí, a dá vám smlouvu, podle které v něm budete nějaký čas bydlet v nájmu, a až bude vaše finanční situace lepší nebo až budou hypotéky dostupnější, byt odkoupíte.

„Byt si může vybrat klient kdekoliv na trhu,“ říká Machala. Jeho projekt Ownest mu pak pomůže s vyhodnocením finanční situace. Navíc mu nabídne srovnatelné nemovitosti k výběru. A podpoří ho i tím, že s ním chodí na prohlídky vybraných nemovitostí. „Dokážeme posoudit, zda není v bytě nějaká technická závada nebo právní chyba s ním spojená,“ říká.

Ve vybraném a koupeném bytě může klient bydlet šest až čtyřiadvacet měsíců v nájmu. Myšlenkou start-upu je, že to je překlenovací doba, během níž si mohou lidé dospořit na potřebný základ hypotéky nebo vyřídit prodej starší nemovitosti, aby měli na financování své půjčky. V současné době nedostupných hypoték je to zároveň příležitost, jak hypotéku odložit na dobu nižších úrokových sazeb. Ta by podle řady ekonomů mohla přijít již v příštím roce, kdy podle České národní banky klesne inflace pod tři procenta. To znamená, že by také úroky mohly začít klesat.

Cena je daná

Po uplynutí doby nájmu má klient garantováno, že si může byt odkoupit do svého vlastnictví. Nebo také nemusí, pokud nebude chtít. V takovém případě ho ovšem musí opustit. Výhodou případného odkupu, s nímž se spíš počítá, je fakt, že kupní cena je zafixovaná, nebude podléhat nečekanému tržnímu vývoji. „Je to řešení, které na trhu chybělo, jak si zafixovat budoucí prodejní cenu nebo odložit nyní drahou hypotéku,“ vysvětluje Machala.

Na nákup bytů získal Ownest peníze od investora, realitního koncernu EHS. V první fázi 150 milionů korun. Spojení s velkým realitním hráčem Ownestu dává i další výhody, například přesný přehled o vývoji. „Doslova na něm držíme prst,“ říká Machala. Ownest tak nakupuje pro klienty byty za hotové peníze. Což je v současnosti vnímáno na trhu jako velká výhoda. Klient nemusí mít obavy z aktuálních tvrdých podmínek bank při schvalování hypoték. A fixace ceny pro klienta zároveň odstraňuje riziko při dalším růstu cen nemovitostí. O kterém se mimochodem už na českém trhu hovoří.

Jaká byla inspirace při vzniku projektu? „Nevymýšleli jsme kolo. Ve Spojených státech, v Austrálii nebo ve Velké Británii takové firmy úspěšně operují už přes deset let,“ říká Machala.

Podcast Realitní Club, jehož hostem byl Martin Machala, si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Přejeme vám hezký poslech.

