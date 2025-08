Architekt Marek Tichý: Praze chybí ambice propagovat se ve světě

Na svém kontě mají čtyři stovky projektů, rekonstrukcí i novostaveb. Hlavním působištěm ateliéru TaK Architects je Praha. Co podle Marka Tichého, spoluzakladatele, metropoli chybí? Jsou památkáři brzdou výstavby v centru?

„Máme rádi výzvy,“ říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel architektonického studia TaK Architects. To má na svém kontě čtyři stovky projektů, naposledy třeba rekonstrukce hotelu InterContontinental a paláce Bellevue Daniela Křetínského nebo revitalizace brownfieldu Pragovka.

Architekti se často pohybují v centru Prahy, tedy v památkové zóně. Často projektují rekonstrukce památek. Pracují tedy v úzkém kontaktu s památkáři, ne-li rovnou pod jejich dohledem.

Praze chybí razantnější výstavba

„Je to případ od případu. S památkáři vedeme mnoholetý dialog, který je oboustranně přínosný a zajímavý. Jejich názor je důležitý a jsou významnými členy týmu, stejně jako hygienici, hasiči či technologové. Památková péče se za poslední desetiletí výrazně posunula a v mnoha projektech jejich zapojení výrazně pomohlo, což ukazuje, že situace není černobílá,” hodnotí Tichý.

Nejsou to vždy památkáři, kteří brzdí mohutnější výstavbu v Praze. Ateliér podle Tichého tráví obrovské množství času diskusemi s veřejností a prezentacemi. „Někdy projekt neprojde, protože se proti němu postavil čistě formálně. Často se nám děje, že oni za námi pak přijdou a řeknou, neberte si to osobně, nám se ta vaše věc vlastně hrozně líbí, ale my nemůžeme souhlasit s tím, aby se tady cokoliv stavilo,” dodává Tichý. A to je škoda. „Protože když se nějaká věc nepostaví, nekonvertuje, nedoplní, neupraví, vlastně to nikomu nepomůže,“ míní Tichý.

Vyráběly se tu vejtřasky i bombardéry. Teď tu sídlí umění. V budoucnu se v Pragovce bude i bydlet Reality V budově E Factory se v minulosti vyráběla auta a bombardéry, po rekonstrukci je centrem českého umění. Na jednom z největších brownfieldů v Praze chce investor vytvořit novou městskou čtvrť s byty, kancelářemi, obchody, školami i parkem. Petra Nehasilová Přečíst článek

Praze podle něj chybí větší ambice ukazovat nové věci, propagovat se skrze ně ve světě.

„Mělo by být více zářivých bodů jako hotel Fairmont, nejen od soukromých investorů, ale i od municipality. V poslední době se to zlepšuje, Praha nachází své odhodlání a vize, i když se to navzdory ‚nimby‘ efektu a vzájemnému hašteření nedaří tak rychle, jako ve 20. a 30. letech,” uzavírá Tichý.

V dalším díle podcastu Realitní Club, který již zítra ráno bude k poslechu na podcastových platformách, jsme s architektem Markem Tichým probírali meziválečnou architekturu, přístup k rekonstrukci památek i další projekty studia TaK Architects.

V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu Reality Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily. Petra Nehasilová Přečíst článek

Architekti paneláky nezatracují, naopak. A dokážou je proměnit i za málo peněz Reality Není to tak, že by se byty v panelácích měly zatracovat. Naopak. Vždyť v nich žije velká spousta Čechů. A za podřadné je nepovažují ani někteří architekti. „Vnímal jsem to stejně, jako když se obnovují historické památky, kde je podle jednoho filosofického proudu žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje,“ uvedl architekt René Dlesk (studio RDTH architekti), který pár panelákových bytů rekonstruoval. Petra Nehasilová Přečíst článek