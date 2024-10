Developeři si předali v Praze evropské "oskary"

Setkání českého developmentu Together, We Shape the Future, které proběhlo v nově zrekonstruovaném prostoru Nová Spirála na pražském výstavišti, přineslo příležitost ovlivnit pohled na budoucnost developmentu v Česku i Evropě.

Toto fórum bylo příležitostí pro odborníky z celé Evropy sdílet své názory na budoucnost oboru, setkat se s významnými osobnostmi a zúčastnit se diskusí zaměřených na klíčové výzvy, které development v současnosti i budoucnosti čekají. Navíc v rámci setkání byly předány evropské developerské ceny Build Europe Awards.

Úvod do trendů, které ovlivní vývoj českého developmentu v následujících letech přednesl ve své keynote Miroslav Linhart, Managing Partner Deloitte Advisory. Po hlavním hostu setkání – německém futurologovi Gerdu Leonhardovi vystoupili v diskusi architektka Viktoria Souček, a zástupci developerů Tomáš Pardubický /Finep/ a Pavel Sovička /Panattoni/. Celé setkání bylo završeno vyhlášením evropských developerských Oskarů, ocenění Build Europe Awards. V něm se poprvé utkali – a také si jednu z cen odnesli – čeští zástupci, konkrétně společnost JRD za projekt Císařská vinice.

„Setkání „Together We Shape the Future“ bylo připomínkou 35 let svobodného developmentu. Asociace developerů s ním vstoupila do 10. roku svého života. Chceme chvíli soustředit pozornost na jiné věci, než jsou novely stavebního zákona či digitalizace – jde nám o budoucnost. Protože věříme, že pokud se nám podaří lépe pochopit co se děje, budeme jako republika úspěšnější také ve vytváření vhodných podmínek pro rozvoj,“ říká Tomáš Kadeřábek ředitel Asociace developerů.

Budoucnost bude lepší

Hlavním tahákem dne byla keynote futurologa Gerda Leonharda, který přinesl inspirující pohled na budoucnost rozvoje měst a společnosti jako takové. Leonhard se věnoval zejména vlivu umělé inteligence na development a urbanizaci, což by mělo účastníky podnítit k přehodnocení současných strategií a zaměření na budoucí inovace a investice. Leonhard mimo jiné řekl, že v následujících 10 letech se musíme připravit na více změn, než které se ve společnosti odehrály v posledních 100 letech, či že nově budeme svědky revoluce smyslů – nové generace budou chtít zcela jiný svět a města a jeho prožívání, než tomu bylo dosud. Jeho řeč nicméně skončila positivně – budoucnost bude lepší, než si myslíme.

Speciálním hostem setkání byla Olga Solovei, prezidentka ukrajinské Charity Fund HOUSING FOR IDPs, která představila současnou situaci v oblasti developmentu na Ukrajině a nastínila možnosti zapojení českých společností do poválečné obnovy. Jak uvedla, válka na Ukrajině stále pokračuje, ale to neznamená, že se v ní zastavil development – naopak, pokračuje. Potýká se sice s problémy, především s nedostatkem pracovní síly, ale staví se jak nové byty, tak kanceláře či komerční objekty.

Vrcholem setkání českého a evropského developmentu se stalo slavnostní předávání evropských developerských cen Build Europe Awards, které poprvé proběhlo v ČR a poprvé zahrnovalo i české projekty nominované na ocenění. Mezi českými nominacemi byly Pergamenka od Finepu, rekonstrukce Dunaje od společnosti Zeitgeist a projekt Císařská vinice od JRD.

Porota, složená z evropských odborníků na architekturu, development a zástupců evropských institucí, vybírala mezi 15 finálovými projekty ze šesti různých zemí. Mezi oceněnými jsou projekty, které se vyznačují nejen technickými inovacemi, ale i svým přínosem pro zlepšení kvality života v evropských městech. Pět hlavních ocenění, včetně speciálních uznání za jedinečné přístupy, bylo uděleno následujícím projektům:

Coup de Coeur Award : Projekt Neue Bockbrauerei od německé společnosti BAUWERT AG, oceněný za spojení starého a nového s důrazem na zlepšení městského mikroklimatu a biodiverzity.

: Projekt Neue Bockbrauerei od německé společnosti BAUWERT AG, oceněný za spojení starého a nového s důrazem na zlepšení městského mikroklimatu a biodiverzity. Pioneer Prize (3. místo): Český projekt Císařská vinice (Imperial Vineyard) od společnosti JRD, který vyniká propojením principů cirkulární ekonomiky a energetické účinnosti s krásným designem.

(3. místo): Český projekt Císařská vinice (Imperial Vineyard) od společnosti JRD, který vyniká propojením principů cirkulární ekonomiky a energetické účinnosti s krásným designem. Excellence Award (2. místo): Projekt Îlot Bergeron od francouzské společnosti Quartus, který harmonizuje industriální dědictví s budoucností prostřednictvím udržitelného a inovativního designu.

(2. místo): Projekt Îlot Bergeron od francouzské společnosti Quartus, který harmonizuje industriální dědictví s budoucností prostřednictvím udržitelného a inovativního designu. Jury’s Special Commendation : Zvláštní čestné ocenění získal projekt Mareterra od společnosti SAM L’Anse du Portier z Monaka za svou mimořádnou krásu a inovace, které přesahují běžný rámec soutěže.

: Zvláštní čestné ocenění získal projekt Mareterra od společnosti SAM L’Anse du Portier z Monaka za svou mimořádnou krásu a inovace, které přesahují běžný rámec soutěže. Grand Prix (1. místo): Hlavní cenu večera obdržel polský projekt Młyny Mogilska od společnosti NOHO Investment, který revitalizuje zanedbané městské části a podporuje komunitní život.

Ocenění Build Europe Awards 2024 potvrdilo rostoucí význam inovativního a udržitelného developmentu v evropských městech. Vítězné projekty slouží jako inspirace pro budoucí generace developerů, architektů a městských plánovačů.

V neposlední řadě byly na konferenci představeny první výstupy Bílé knihy rezidenčního developmentu, které uvedl Miroslav Linhart z Deloitte Advisory. Klíčové „future trends“ zahrnují globální trendy ovlivňující rezidenční development, regulaci a dostupnost bydlení, urbanizaci, digitalizaci a dopady ESG standardů.