Ostravská firma se rozkročila za hranice. Hasíkova Purposia Group posiluje v Rakousku a Slovinsku

Ostravská Purposia Group Jana Hasíka posiluje svoje pozice v zahraničí. V Rakousku zakládá dceřinou společnost, ve Slovinsku bude realizovat svůj první projekt. Nedaleko tamního hlavního města postaví logistickou halu.

Reklama

Cílem rakouské expanze holdingu Purposia je další postupný růst skupiny, ale i diverzifikace rizika. „Pokud bude český nebo slovenský trh stagnovat, budeme moci dále pokračovat v Rakousku, nebo třeba naopak,“ vysvětluje Jan Hasík, majoritní spolumajitel a zároveň šéf holdingu Pursposia.

Dosud skupina v Rakousku realizovala osm projektů o celkové ploše 75 tisíc metrů čtverečních. Konkrétně šlo o opláštění budov, výstavbu střech a světlíků, realizace ocelových konstrukcí či hliníkových prosklení.

Rakousko je vyspělejší trh

V Ostravě se zrodil nový realitní dravec. Purposia zase vyhlíží miliardové tržby Reality Začalo to před více než dvaceti lety fasádami a střechami. Dařilo se a stavební firma narostla. Holding Purposia má na kontě desítky realizací nejenom průmyslových hal, ale i miliardové tržby. Holdingová struktura teď zahrnuje 33 „dcer“. „Dosáhneme na celou hrubou stavbu jako takovou. Ne ze sta procent, stále musíme nakupovat venku, většinu máme ale pod kontrolou,“ říká v dalším díle podcastu Realitní Club Jan Hasík, majoritní spolumajitel a zároveň šéf holdingu Purposia. Petra Nehasilová Přečíst článek

Šéf ostravského holdingu vidí v expanzi do Rakouska rovněž získání zkušeností. Tamní trh je podle Hasíka vyspělejší než ten tuzemský. „Řeší především kvalitu staveb, jejich rekonstrukce i modernizace a zaměření na energetickou efektivitu objektů je mnohem rozvinutější,“ dodává Hasík.

Reklama

Velký milníkem je pro ostravskou skupinu i zakázka na výstavbu prvního objektu v nově vznikajícím logistickém areálu LOGspot Logatec, který leží přibližně 25 kilometrů jihozápadně od Lublaně.

Purposia Group zahrnuje v současnosti 36 firem z rozličných oblastí a fází stavebních projektů. Do holdingové struktury přibyla loni například za více než 100 milionů korun Panelárna v Ostrožské Nové Vsi, vyrábí se v ní prefabrikáty. Posledním přírůstkem do holdingové rodiny je geodetická firma Bezecný.

Purposia postaví i kostel v Neratovicích. Zde.

Do holdingové struktury přibyla například za více než 100 milionů korun Panelárna v Ostrožské Nové Vsi, vyrábí se zde prefabrikáty. Posledním přírůstkem do holdingové rodiny je geodetická firma Bezecný.

„Máme v holdingu obsažený krok stavby a patří k nim i zajištění přípravy stavby. Samozřejmě, že vždy budeme muset nakupovat venku, ale gro stavby pokryjeme a jsme mnohem lépe schopni naplánovat svoje kapacity. Ve finále jsme schopni se o stavbu postarat díky našemu facility managementu,“ uzavírá Hasík.

Ani Praha, ani Brno. Ostrava je městem, které přitahuje pozornost Reality Snad žádné tuzemské město neprošlo tak razantní proměnou jako Ostrava. Dávno už není městem uhlí a dolů. Z někdejšího průmyslového centra se během posledních 30 let stalo centrum té nejlepší architektury. Petra Nehasilová Přečíst článek

Staví na Slapech a v Karlštejně. Jsme z bankovního prostředí, přístup k financím byl snazší, říká začínající developerka Reality Pavla Čapková dělala několik let v bance, stejně jako její manžel. Vyzná se v hypotékách i úvěrech, zná v bankovním prostředí kdekoho. Před pěti lety se však pustila do malého bytového projektu v Řeži u Prahy. A protože to bylo úspěšné, rozhodla se do developmentu i se svým mužem ponořit. Nyní staví na základech starého hotelu na Slapech čtyřicet luxusních apartmánů, druhý projekt má v Karlštejně. Přestože byl covid a poté období vysokých sazeb, je ve své nové branži úspěšná. Jak to dělá? Dalibor Martínek, Petra Nehasilová Přečíst článek