Skupina Accolade rozšiřuje své impérium u Chebu. Přilákala světového výrobce pneumatik

Prvním nájemcem třetího průmyslového parku skupiny Accolade v Chebu bude jeden z největších světových výrobců pneumatik, americká společnost Goodyear. Investice do průmyslového areálu Okrouhlá - Cheb East, který Accolade buduje ve spolupráci s developerem Panattoni, dosáhne zhruba dvou miliard korun.

„Spolupráce s firmou Goodyear ukazuje několik klíčových trendů. Ambiciózní vize společností přibližovat výrobu a zásobování k cílovým trhům a zároveň tím i šetřit planetu nebo třeba ještě jako v případě Goodyearu v maximální možné míře vyrábět z udržitelných materiálů a vyvíjet nová technologická řešení,” uvedl CEO Accolade Milan Kratina.

Goodyear ve světě zaměstnává na 75 tisíc lidí a nedávno přišla s řadou zelených inovací - od pneumatik, jejichž směs z drtivé většiny tvoří udržitelné materiály, až po vize o pneumatikách schopných regenerace.

Dokončení v roce 2024

Hala v nově budovaném chebském parku je koncipována podle nejpřísnějších měřítek udržitelnosti pro průmyslové budovy a bude aspirovat na zisk nejvyššího hodnocení v rámci certifikace Breeam New Construction na úrovni Outstanding. Na střeše je plánována fotovoltaika, vytápění a výměnu vzduchu budou zajišťovat tepelná čerpadla a ke splachování bude sloužit šedá voda z podzemní nádrže. Součástí areálu budou nabíječky pro elektromobily, relaxační zóna a fitcentrum.

Výstavba parku Okrouhlá o rozloze 80 tisíc metrů čtverečních začala loni v prosinci 2022 a dokončená bude kraje příštího roku. Goodyear obsadí tři čtvrtiny pronajímatelné plochy.

10 let na Karlovarsku

Projekt se nachází v sousedství dalších dvou už existujících průmyslových areálů skupiny Accolade - parku Cheb a Strojírny - Cheb South. Rozloha všech tří projektů má do budoucna dosáhnout téměř 600 tisíc metrů čtverečních.

„Karlovarsko je srdcem našich investičních aktivit. Snažíme se být dobrým sousedem a společně s nájemci podporujeme širokou škálu projektů v sociální, kulturní i sportovní oblasti. Naším cílem je, aby region dlouhodobě rostl a stal se jedním z nejúspěšnějších ve střední Evropě,“ říká Kratina.

Accolade vstoupila do karlovarského regionu v roce 2013. Za tu dobu tam investovala celkem do téměř 300 tisíc metrů čtverečních výrobních, e-commerce a logistických prostor. Hodnota hotových a předaných projektů přesahuje 7,5 miliardy korun a ve výstavbě jsou nyní nemovitosti za zhruba devět miliard korun.

