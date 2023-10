Můžete bydlet, a nyní drahou hypotéku si odložit, říká zakladatel Ownest Machala

Na trhu už téměř dva roky panuje situace, kdy většina nových zájemců nedosáhne na hypotéku a nemůže si tak pořídit vlastní nemovitost. Každý z účastníků trhu na to nějakým způsobem reaguje. Lidé se překlopili do nájemního bydlení. Developeři, aby své nové byty prodali, vymýšlejí širokou škálu slev nebo velmi populární zvýhodněnou hypotéku.

Martin Machala přišel na trh s úplně novým produktem. Takzvanou odloženou hypotékou. Založil společnost Ownest a povedlo se mu sehnat takové financování, aby celý projekt mohl rozjet. Jak funguje?

„My koupíme zájemci byt podle jeho představ, ve kterém může žít v nájmu šest až čtyřiadvacet měsíců“ popisuje základní princip fungování společnosti Machala, spoluzakladatel Ownestu. Po uplynutí této doby má klient firmy garantováno, že si může byt odkoupit do svého vlastnictví. Takový princip přesně míří na současnou dobu vysokých splátek hypoték, které jsou dané vysokými úrokovými sazbami.

Cena je daná

Řada ekonomů předpokládá, že už v příštím roce by mohly sazby začít klesat, s tím, jak bude klesat inflace. Což by ve výsledku mohlo znamenat, že lidé, kteří v současnosti na drahé hypotéky nedosáhnou, by třeba za rok už mohli. Podle Machaly je překlenovací doba dobrá právě proto, že by si klient mohl dospořit na potřebný základ hypotéky, nebo vyřídit prodej starší nemovitosti, aby měl na financování své půjčky.

„Klient má možnost, nikoliv povinnost, si byt za předem danou cenu odkoupit. Je to řešení, které na trhu chybělo, jak si zafixovat budoucí prodejní cenu, nebo odložit nyní drahou hypotéku,“ vysvětluje Machala.

