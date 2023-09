Morava táhne. Mají tam další krásnou budovu, samozřejmě vinařství

Tuzemské víno je čím dál lepší, stejně tak i vinařství, v nichž se moravská a česká vína rodí. Zejména pak na jižní Moravě v poslední době vyrostla krásná vinařství. Za zmínku stojí i to nejnovější, v Kurdějově, které navrhl architekt Aleš Fiala.

Reklama

Vinařství Gurdau, nesoucí německé jméno Kurdějova, vzniklo doslova na zelené louce. I když se tam pěstovalo víno, ostatně jako v celé oblasti, už dávno v historii. Tamní ryzlink pili nejenom mikulovští a brněnští měšťané, ale i šlechtici. A stejné je to i dnes. Po 10 letech svojí existence se víno z vinařství Gurdau snoubí s pokrmy na stolech těch nejvyhlášenějších restaurací v Praze, Brně ale i daleko za hranicemi, například ve Francii, Velké Británii, Švýcarsku nebo Singapuru.

Podívejte se, jak se beton snoubí s vinohradem:

K 10letému výročí si navíc ti, kdo stojí za nápadem věhlas vína z Kurdějova zase oprášit, tedy podnikatel Zdeněk Hort a vinař Jaromír Gala, nadělili a nejenom sobě, novou budovu.

Vinařský dům připomínající betonovou „vlnu“ stojí v samé srdci vinic. Je to tak nejlepší. Tedy strategické. I když, jak říká její autor architekt Aleš Fiala, vlastně i „poetické, protože odstupuje od vesnice a nabízí uklidňující a okouzlující výhledy.“ Z dřevem obložených teras je vidět až na Pálavu či roviny rozprostírající se v Rakousku.

Umí Češi pít jen pivo? Ne, produkují i skvělé víno a vinařství jsou čím dál tím hezčí Enjoy Národ pivařů? Nikoliv. V tuzemsku se produkuje i skvělé víno. Navíc vinařské domy jsou čím dál "hezčí" a kromě degustace lákají i na skvělou architekturu. Petra Jansová Přečíst článek

Vlastní stavba je železobetonová, dvoupatrová. V podzemí je výroba a archiv, v přízemí se degustuje, hoduje a prodává. Zároveň jsou tam k dispozici dva apartmány pro příležitostné nocování.

Architekt: Češi nemají rádi novoty a do všeho mluví. I proto se tu špatně staví Reality Památková ochrana v centru Prahy je žádoucí, i když ne doslova všude. Že se ale v metropoli tak málo staví, nesouvisí s Metropolitním plánem či legislativou, ale s českou mentalitou. „Prostě se neradi smiřujeme s něčím novým, a neradi opouštíme to staré, neradi vyhazujeme krámy z garáží a komor, a hlavně bychom strašně rádi do všeho mluvili. Jakýkoli zákon, který vznikne, tak vždycky bude narážet na to, že když se staví něco nového, tak spousta lidí se proti tomu ohradí, bude mít námitky,“ říká architekt Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Otevření nejdražší a nejzelenější budovy v Praze se posunulo. Do Masaryčky se na kávu ale dostaneme už v září Reality Opening „zlatého domu“ z pera světoznámého architektonického studia Zaha Hadid Architects se uskuteční v pondělí 4. září. Většina gastro provozů tak zahájí provoz během září, ale například kavárna Loka se dle vyjádření personálu, otevře již v pátek 1. září. Petra Jansová, Michal Nosek Přečíst článek