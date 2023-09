Otevření nejdražší a nejzelenější budovy v Praze se posunulo. Do Masaryčky se na kávu ale dostaneme už v září

Opening „zlatého domu“ z pera světoznámého architektonického studia Zaha Hadid Architects se uskuteční v pondělí 4. září. Většina gastro provozů tak zahájí provoz během září, ale například kavárna Loka se dle vyjádření personálu, otevře již v pátek 1. září.

Reklama

Komplex dvou impozantních budov, které stojí hned vedle Masarykova nádraží, získal v srpnu kolaudaci. „Budova obdržela rozhodnutí letos v létě, jak jsme měli naplánováno a je připravená k provozu. Stěhování nájemníků se už rozběhlo. Ještě nějaký čas ale budou probíhat dokončovací práce, zejména na unikátním zlatém plášti budovy,“ přiblížil Martin Lásenský za Penta Real Estate.

Penta finišuje s Masaryčkou. Podívejte se:

Původní představa o datu dokončení dominantních budov hovořila o letošním srpnu. Lucia Pálková, projektová manažerka stavby k termínu před rokem uvedla, že otevření stavby je naplánované na 1. srpen 2023.

V březnu loňského roku investor, skupina Penta, dokončil hrubou stavbu a v květnu začal, s přesností na desetiny milimetru, navěšovat fasádu v hodnotě 500 milionů korun.

Streblov z Penty: Investice do nemovitostí se dlouhodobě vyplatí. V portfoliu by je měl mít každý Reality Realitní trh zamrzl. Nemovitosti ale vždy byly a jsou vhodnou investicí. „Investice do nemovitosti byly vždy tím nejlepším. Akcie se znárodnily a dluhopisy ztratily hodnotu. I když i nemovitosti se znárodnily, ale se alespoň do rukou vlastníků vrátily zpět po revoluci. Investice do nemovitostí jsou důležitou součástí portfolia každého,“ říká Pavel Streblov z Penta Real Estate. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Zlatá perla Prahy

Konstrukci vnějšího pláště zdobí šest kilometrů zlatých pásků. A právě fasáda, kvůli své výjimečnosti, zpomalila finálníí práce. Po dokončení komplex nabídne čtyři a půl tisíce metrů čtverečních obchodních ploch, kanceláře pak zaberou přes 20 tisíc metrů čtverečních.

Ceny pronájmu v téměř zaplněném areálu významně přesahují pražský průměr. Nájemné za metr čtvereční tak u kancelářských prostor převyšuje hranici 30 eur. Obchodníci za metr čtvereční svých prodejen dají v rozmezí 50-70 eur. Někteří zájemci o kanceláře v nejvyšších patrech byli dokonce ochotní zaplatit prémiové nájemné.

„Masaryčka pro nás byla velmi příjemným překvapením. Říkali jsme si, že zkusíme udělat nějaký produkt, který ještě v Praze nebyl, top architekturu na top místě. Když jsme ji naceňovali, šli jsme na hranici 20, 30 procent nad top trhem v Praze, tak mezi realitními agenty panovala určitá skepse, jestli se nám to podaří,“ konstatuje Pavel Streblov, šéf komerční výstavby Penta Real Estate. Většinu prostor se však podle něj podařilo pronajmout dlouho před dokončením budovy.

Manažerka Penty Vaculíková: V péči o seniory jsme jedničkou na trhu. A budeme dál růst Leaders Společnost Penta Hospitals v Česku provozuje 31 domů pro lidi s Alzheimerovou chorobou, jinými slovy stařeckou demencí. Penta je největším soukromým poskytovatelem „pobytových sociálních služeb v Česku“. Nejsou to jen Alzheimer centra, ale i nový model zařízení pro seniory, kde je kombinovaná zdravotní a sociální péče. Penta vytváří nový model sociální péče o staré lidi, kterou stát nedokáže poskytnout. Ale samozřejmě jde i o byznys. Penta Hospitals měla za poslední rok obrat pět a půl miliardy korun. „Máme akviziční apetit,“ říká Barbora Vaculíková, šéfka Penta Hospitals a jedna z nejvlivnějších manažerek v Česku. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zbořeniště zmizelo. Přibývá zeleně

Mezi nájemníky patří společnosti Veolia nebo BCG (Boston Consulting Group), sídlit tu bude také Fio banka a dvě patra zabrala i skupina Penta a Penta Real Estate. V parteru bude řada restaurací či kaváren včetně L’Osterie nebo LaGare.

Součástí projektu, jehož investice překročí plánovaných 2,5 miliardy korun, je i revitalizace bezprostředního okolí. Například díky rozsáhlému komplexu pro retenci v okolí Masaryčky výrazně přibude zeleně. Kvůli kritice ze strany Prahy a její veřejnosti došlo na několik změn.

„Logika návrhu zůstala nezměněná od roku 2014, kdy jsme do projektu vstoupili. Konečná podoba je ale samozřejmě výsledkem otevřených diskusí, které probíhaly. Snažili jsme se například integrovat více zeleně, dále jsme více členili fasádu a zároveň na základě konsenzu budovu o dva metry snížili,“ uzavřel Jakub Klaška, architekt ze studia Zahy Hadid.

Jan Kocián z Penta Investments: Energetická krize může způsobit katastrofu v domovech seniorů Leaders Jedničkou mezi soukromými poskytovateli sociálních služeb se letos stala skupina Alzheimer Home, kterou v roce 2015 založili Boris Šťastný a Milan Šedivý. O tři roky později do sítě domů se speciální péčí vstoupila Penta a začala skupinu výrazně rozšiřovat. A plánuje i další expanzi. „Dnes žije v České republice zhruba do 500 tisíc lidí nad 80 let. Do roku 2050 se číslo zvýší zhruba na milion. Přesně z téhle věkové skupiny se primárně rekrutují klienti pro pobytové sociální služby. A vybudovat dostatečné kapacity není triviální věcí. Je to nesmírně náročné finančně i organizačně,“ říká Jan Kocián v rozhovoru pro newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek