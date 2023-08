Dřevo místo lamina, kámen místo lina. I tak rekonstrukce bytu vyšla jen na 500 tisíc

Kvalitní materiály se v nájemních bytech spíš nevyskytují. Majitel čtyřech v Hradci Králové se ale nechal přesvědčit architekty, že sázka na dřevo nebo terazzo se vyplatí, protože víc vydrží. Rekonstrukce bytu o rozloze 55 metrů čtverečních podle návrhu architektů ze studia svobodová blaha vyšla na 500 tisíc korun. A lacině rozhodně nevypadá.

„Návrh vznikal přímo na stavbě. Díky umístění v nejvyšším podlaží byly s postupem bouracích prací zřetelnější lepší světelné podmínky oproti ostatním bytům,“ popisují Anna Svobodová a Ondřej Blaha ze stejnojmenného architektonického studia.

Během rekonstrukce architekti odstranili všechny dělící příčky, díky čemuž dosáhli prosvětlení středního, původně servisního traktu.

„Úspěšná renovace původních bukových parket a terrazza, které odolaly nánosu nově nalepené dlažby nebo vinylu, pomohly přesvědčit klienta k investici do podobně trvanlivých materiálů, a to i přes častý a i zde počáteční přístup a volbu levných materiálů do prostor určených k pronájmu, jako je lamino nebo vinylové podlahy,“ uzavírají architekti.

