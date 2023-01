Z hausbótu do řadovky na Hřebenkách. Podívejte se, jak bydlí filmový režisér Jan Hřebejk

Skleněná kostka jako koupelna, svod dešťové vody v interiéru a umění na každém kroku. Tak vypadá nový domov filmového režiséra Jana Hřebejka a jeho rodiny na pražských Hřebenkách, který navrhla architektka Dagmar Štěpánová ze studia Formafatal.

Filmový režisér Jan Hřebejk se svojí rodinou trvale žil na hausbótu na pražském Smíchově, a to do doby, než se zamilovali do řadovky ze 70. let na Hřebenkách. Dům v prudkém svahu s výjimečným výhledem na celou Prahu si nechali zrekonstruovat architektkou Dagmar Štěpánovou ze studia Formafatal.

„Vytvořit místo pro život, kde se budou cítit dobře nejen majitelé, ale i jejich přátelé. Místo, které bude působit přirozeně a zabydleně od samého začátku. Domov, který bude autentický, barevný, plný knih, obrazů a dalších uměleckých předmětů. Byt, do kterého kdykoliv umístíte něco nového, neuškodí mu to,“ takové bylo zadání klientů popisuje architekta Dagmar Štěpánová.

Na projektu pracovala celkem čtyři roky. Protože šlo o řadovku, nemohla příliš zasahovat do fasády, aby vizuálně udržela jednotný charakter domu. A stejně jako na hausbótu, kde jsou prostorově potlačené ložnice a koupelna, se tento prostorový princip opakuje i v novém domě.

Na výsledek rekonstrukce se podívejte do následující galerie:

