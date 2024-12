Loser roku: Bartoš, pirát, který ztroskotal

Z vicepremiéra a šéfa strany se stal vyvrhel a vyděděnec. Ivan Bartoš prožil hodně těžký rok. Zpackal digitalizaci povolování staveb, následně, patrně kvůli předvedené neschopnosti prohrál krajské volby. Čestně odstoupil z vedení Pirátů, dva dny poté ho premiér Fiala vykopnul z vlády.

Jeho plavba letošním rokem připomíná piráta ve své kocábce zmítané na divokém oceánu, který postupně ztratil směr, plachty a neodvratně se řítí na útes.

Ve vládě dostal před třemi lety na starost ministerstvo pro místní rozvoj. Kromě oblíbené digitalizace se tam však skrývala jeho záhuba. Stavební zákon. To je, jak sám brzo pochopil, složitá oblast, přímo vazosrázná. Osobně tématu do hloubky nerozuměl, učil se za pochodu. Myslel si, že mu ke zvládnutí digitalizace povolování staveb bude stačit znalost IT prostředí, elán a dobré řečnické schopnosti. Jak šel čas, začalo ho povolování pomalu stahovat do hlubin.

A to se o něm ještě v dubnu roku 2021, kdy výzkumná agentura Kantar dávala koalici se Starosty třicet procent, mluvilo jako o budoucím premiérovi. Bartoš byl v té době hvězdou, zatímco Rakušana, šéfa STAN a bývalého starostu Kolína, tenkrát znal málokdo. „Chci sedět ve vládě, kde bude premiérem Ivan Bartoš,“ řekl na sjezdu Pirátů před volbami Rakušan. Nakonec získala koalice „jen“ patnáct procent hlasů a Piráti z toho vytěžily „pouhé“ čtyři poslance. To byl pro ně proti roku 2017 propad o osmnáct křesel. Ve straně to začalo vřít.

Nechali si vytvořit analýzu, která mimo jiné pravila, že agentura, kterou si najali na předvolební kampaň, prosazovala zbavení se archetypu rebela. Měli se prý představit v kompetentním světle. „Postupně došlo k osekání všeho, co doposud značka Pirátů představovala. Grafickými prvky počínaje přes nonkonformitu a pestrobarevností konče,“ říká analýza. Přesto Bartoš jak v roce 2022, tak i v lednu 2024 obhájil post předsedy. A jako jeden z šéfů pětikoaliční strany se stal místopředsedou vlády a mohl licitovat o ministerstva. Kdyby jen tušil, jak osudový los si vytáhnul.

Šibeniční termín

Bylo to jako lámání v kole. Bartoš navazoval na nový stavební zákon, který připravovala jeho předchůdkyně Klára Dostálová z ANO. Ta chtěla zmenšit počet stavebních úřadů. To se nelíbilo Starostům. Takže Bartoš začal zákon překopávat a novou verzi i s digitalizací přinesl v květnu 2023. Pro bytovou výstavbu měl začít platit od června 2024. A to v té době ještě ani nezačala soutěž na dodavatele systému. Celkem šibeniční termín.

Na trhu začala panovat nervozita. Bartoš přijel podnikatele a úředníky uklidňovat letos v dubnu na stavební fórum do Brna. „Systémy digitalizace stavebního řízení nejsou žádný Yetti, o kterém můžeme pochybovat, jestli existuje, nebo ne,“ prohlásil. Nervozitu neuklidnil. Dva měsíce před spuštěním systému nebyly komplet všechny komponenty systému, úředníci nebyly proškoleni. Vše se schylovalo k průšvihu. Všichni developeři, i podle svých informací z úřadů, se kterými jsou v pravidelném styku, raději podali žádosti o povolení ještě před červencem. Bartoš mezitím pořád chlácholil, že vše proběhne v pořádku.

Když potom stavební povolování v červenci podle předpokladů kleklo, Bartoš to opět bagatelizoval. „Nové informační systémy stavební správy splňují základní funkce, které vyžaduje stavební zákon.“

Své chyby nikdy nepřipustil

Své chyby v celém procesu nikdy nepřipustil. Patrně spoléhal na své nepopiratelné komunikační schopnosti. Jeho strategií bylo, že se ze všeho vymluví. A ajťáci mezitím systém postupně dají do kupy. Výřečnost ho patnáct let držela v čele Pirátů. Vinu sváděl na krátký čas, který na přípravu měl, na to, že systém je příliš složitý, na klacky pod nohy od opozice, která mu údajně zanechala „časovanou bombu,“ na antimonopolní úřad, který napadal jeho výběrová řízení.

Nářky starostů a úředníků v létě přibývaly, Bartoš však místo aby kolem nápravy pobíhal jako fretka, našel si čas na soukromou dovolenou. „Nový digitální systém stavebního řízení má nedostatky, odmítám, že by nebyl jako celek funkční,“ uváděl ještě v srpnu.

Volební Waterloo

V zářiových krajských volbách Piráti obhájili pouze tři zastupitele z minulých devětadevadesáti. Volební Waterloo. To připustil i Bartoš, který byl zároveň neustále pod tlakem kvůli povolování. 22. září oznámil rezignaci na předsedu Pirátů. Hned dva dny na to ho z vlády vyhodil premiér Fiala. „Po projednání analýzy digitálního řízení a po dnešním ranním rozhovoru jsem nabyl rozhodnutí, že není schopen digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce,“ řekl premiér a dodal: „Ačkoli jsem opakovaně dával čas na vyřešení situace, nejprve do konce srpna, do konce září, tak musím konstatovat, že konec je neustále v nedohlednu.“

Ani po svém konci ve funkcích Bartoš plně neuznal, že by udělal nějakou chybu. „Byl bych rád, kdybychom měli na některé věci, třeba školení, více času, ale neměli jsme ho nazbyt,“ řekl po svém konci ve vládě. A dodal, že digitální stavební řízení a jeho spuštění opravdu provází problémy, které prý nikdy nezastíral a mrzí ho. Mohlo by to vypadat jako takové decentní sypání si popela na hlavu. Kdyby v druhé větě nenásledoval útok.

„Vývoj žádného takto obřího projektu se nemůže z podstaty věci obejít bez chyb, natož ve státním prostředí a situaci, kdy jsem zrušil připravený a dlouhodobý tunel firem napojených na ODS,“ prohlásil Bartoš. „S digitalizací stavebního řízení se pojí miliardový byznys některých firem zapojených v ICT unii, zájmové organizaci vedené vlivným členem ODS Zdeňkem Zajíčkem, ať už jde o byznys firem, které dopředu počítaly s o miliardu předraženými zakázkami na nový systém, které jsem utnul, nebo byznys dodavatele původního systému, který měl po léta pod palcem osmdesát procent trhu a nechtěl na tom nic měnit.“ Zajíček, který stál při výstavbě prvotní architektury digitalizace, glosoval Bartošovo slova ve smyslu „já jsem to nepodělal.“ Šéf Komory architektů Jan Kasl poznamenává, že se systém sice ne úplně povedl, ale „na Bartošovi se mi líbilo, že má snahu to udělat za rozumné peníze, odlehčený systém.“

Tečku za dílem dříve vicepremiéra, ministra v oblasti stavebního řízení udělal před Vánocemi prezident, když podepsal takzvaný bypass. Zákon, který po Bartošově konci narychlo spíchnul tým pod vedením Martina Kupky. Tedy, že lidé a úřady se mohou vrátit k papírovému podání, platit ovšem zůstane i elektronické. A do roku 2027 se bude pracovat na nové digitalizaci řízení.

Bartoš šel do politiky s jinými tématy než s reformou ve stavebních procesech. Jako bývalý pankáč a účastník technoparty chtěl bojovat proti korupci, jako vystudovaný programátor chtěl digitalizovat (výsledek známe), zajímalo ho téma legalizace konopí. Marihuany se drží.

Ještě v srpnu, když si starostové trhali vlasy, prohlásil pro magazín Konopí: „…vztah politiků i části veřejnosti ke konopí je dost pokrytecký. Naše společnost je velmi tolerantní k látkám jako alkohol a tabák, které jsou legální, zdaněné a relativně dostupné. Ale ke konopí, které má prokazatelně menší škodlivost než výše zmíněné drogy a v řadě případů lze hovořit i o jeho léčebných účincích, se staví negativně. … My (Piráti – pozn. red.) se k problematice všech psychotropních látek snažíme přistupovat opravdu zodpovědně a naše návrhy jsou diskutovány s experty.“

Čtyřiačtyřicetiletý Bartoš je v politickém důchodu, ne v pracovním. Před vstupem do politiky v roce 2009 pracoval pro technologické firmy. Takže? Zatím tráví konec roku umisťováním rodinných vánočních fotografií na Instagram.