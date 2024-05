Dalibor Martínek: Stavební řízení v Česku míří ke kolapsu. Ministr Bartoš asi žije na jiné planetě

Ivan Bartoš dva a půl roku na svém úřadě pro místní rozvoj „prokrastinuje“. Tváří se jako apoštol digitalizace, ale s tou zatím pohnul málo. Mezitím se těší na příští volby, průzkumy mu pořád dávají asi deset procent. Výsledkem jeho aktivity je, že se blíží kolaps stavebního řízení v Česku.

Od prvního července má platit nový stavební zákon. Všichni, kteří se kolem toho pohybují, se začátku léta děsí. Protože vůbec nic není připravené. Navíc, začnou dovolené, úřady budou poloprázdné. A pracovníci, kteří tam zůstanou sedět, parně služebně mladší, se v novém systému zatím vůbec nevyznají. Ještě nedostali školení. Blížící se kolaps par excelence.

Ve vládě to zatím každého nechává chladným. Stavební řízení, komu je co po tom, to ať si řeší stavebníci, možná si myslí členové vládní koalice. Co si doopravdy myslí, těžko říct.

Až k tomuto průšvihu dojde, nastoupí možná nějaká komunikace.

Jak celá lapálie vznikla? Bartoš vzal do ruky po vítězných volbách před téměř třemi roky stavební zákon, který předtím čtyři roky skládala jeho předchůdkyně na ministerstvu Klára Dostálová. A doslova ho hodil do koše. Protože ve volbách uspěli i Starostové, koaliční partneři. Po tlaku Starostů, kteří chtěli udržet rozhodování o výstavbě v jednotlivých obcích, se tvorba nového stavebního zákona zasekla. Na dva roky.

Za pár týdnů se má odseknout. Jenže, a tady je další problém, nikdo neví, jak to se stavebním řízením vlastně bude dál. Měla být digitalizace tohoto řízení, ale ta ještě není. Ministerstvo v čele s Bartošem nedokázalo správně vypsat výběrové řízení na dodavatele počítačového systému. Ale aby se něco dělo, Bartoš na stavebním fóru v Brně koncem dubna ohlásil jinou novinku. Portál stavebníka. Ten prý má usnadnit komunikaci mezi stavebníky a stavebními úřady. Hezké řeči Bartošovi jdou.

Úředníci nejsou připraveni

Jenže, je tu další patálie. Úředníci vůbec nejsou připravení s tímto novým systémem pracovat. Školení má prý začít v polovině května, za pár dní. Jenže, celý systém má začít fungovat už v červenci. Takže tady máme jednoduchou úlohu, jedna plus jedna. Jaký bude výsledek, kdy na jedné straně je neozkoušený, úplně nový systém, v rychlosti „vykucený“. Což, jak zkušenost napovídá, bude chyba za chybou. A je tu také neproškolená obsluha zatím neznámého systému. Na druhé straně stojí vražedný termín, za měsíc a půl. A to jen proto, aby Bartoš splnil své sliby a nečelil následně tlaku novinářů.

Výsledek si každý umí sám spočítat dopředu. Experti na IT, Bartoš by se k nim rád řadil, tvrdí, že na vyzkoušení každého nového systému, zvláště takto složitého, včetně zaučení personálu, který s ním pracuje, vyhodnocení chyb a jejich oprav, je vždy potřeba minimálně čtvrt roku. Spíš více. Bartoš svým lidem tento čas nedal.

Na stavebních úřadech bude pekelné léto. Kdo tam má rozum, vezme si dovolenou. Na úředníky stavebních úřadů každý developer nadává, jak nedodržují termíny, zdržují výstavbu. Tentokrát jsou v tom však nevinně. A napětí roste. Jak uvádí Svaz měst a obcí, který byl jedním z prvních zastánců ponechání pravomocí o rozhodování o výstavbě na jednotlivých obcích, „…stále ještě můžeme doufat, že vše proběhne bez problémů, ale s krátícím se časem roste nejistota zejména na straně zaměstnanců stavebních úřadů, neboť doposud si nemohli práci v novém systému vyzkoušet.“ Poněkud děsuplná citace svazu.

Co na to říkají na ministerstvu? „Stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů.“ Také citace. Vůbec se netěším, až o nastalém průšvihu s povolováním staveb budu muset během léta psát. Ale bohužel, tento okamžik se blíží. Protože na státních úřadech se patrně čas měří v jiných jednotkách než na tomto světě.