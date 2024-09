Recenze: Four Seasons Houston během pobytu hostům zapůjčí i značkové kabelky

Houstonský Four Seasons v byznysovém centru města přitahuje vybíravé obchodní cestující během týdne a turisty objevující dlouho přehlížené texaské město o víkendech. Hotel nabízí řadu vychytávek včetně bezplatného zapůjčení luxusních kabelek během pobytu, tvorby vlastního parfému nebo „tajný“ bar.

Historie

Hotel otevřel v roce 1982 a zvenku je to rozhodně poznat, uvnitř ale nikoliv. Ke čtyřicátým narozeninám si totiž nadělil kompletní facelift. A povedlo se spojit staré s modernou. Při vstupu do zdejšího FourSeasonsmáte pocit, že vstupujete do exkluzivního klubu, který existuje už věky. Interiér z mramoru a mahagonu spojuje tradiční i současný Texas.

Apartmá

Ambassadorsuite na 17. patře nabízí pěkný výhled na okolí hotelu i vzdálenější části města. Na 105 metrech čtverečních se nachází menší privátní bar, jídelní a obývací prostor ke kterým přiléhá koupelna se sprchou. Prostorná oddělená ložnice má vlastní koupelnu s proskleným sprchovým koutem. Cena v přepočtu začíná na 157 tisících korun za noc.

Vyžití

Nově rekonstruované fitness je otevřené 24 hodin a hned vedle něj na čtvrtém podlaží je vstup na venkovní terasu s bazénem. Zde se povedla uprostřed města vytvořit prostředí, které spíše připomíná plážový resort. Pro občerstvení nechybí Pool Deck Café. Po obou stranách bazénu jsou takzvané cabana pokoje, které nabízí přímý přístup k bazénu včetně venkovního posezení.

Dámy ocení možnost si během pobytu zdarma půjčit kabelky značek Louis Vuitton, YSL či Chanel. Vyznavači exkluzivních zážitků ocení možnost si v butiku Krigler vytvořit vlastní parfém. Proces prý trvá dva až tři roky a vyjde na 60 až 80 tisíc dolarů.

Jídlo a pití

Hlavní hotelovou restaurací je Toro Toro, která hrou na jihoamerický steakhouse, ale na své si zde přijdou i milovníci mořských plodů a sushi. K hotelovému lobby v přízemí přiléhá podnik Bayou&Bottle, který se specializuje na nápoj jihu Spojených států – bourbon. Všech druhů whisky, hlavně ale bourbonu, tu nabízí na dvě stovky. Kromě pití je tu na menu i klasické barového jídlo jako třeba burger. Za 600 dolarů si stálí hosté mohou pronajmout skříňku na uskladnění svých lahví. Součástí Bayou&Bottle jsou také dvě virtuální golfová odpaliště.

Letošní novinkou je speakeasy (takto se označovaly nelegální bary v době prohibice) bar Bandista, který má místo jen pro dvacet hostů a interiér připomínající 20. léta minulého století. Dostat se do něj dá pouze tajnými dveřmi za knihovnou.

Verdikt

Se svým profesionálním personálem, renovovanými pokoji a ideální polohou blízko všemu podstatnému v centru Houstonu, nemá Four Seasons v této části měst moc konkurence.