Lidem ohroženým bytovou nouzí pomůže nový zákon

Lidem ohroženým bytovou nouzí bude od příštího roku pomáhat nový zákon o podpoře bydlení, podepsal ho prezident Petr Pavel. Zákon počítá například se zřízením sítě kontaktních míst, která budou poskytovat poradenství směřující k prevenci ztráty bydlení. Vzniknout má také dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a příspěvků pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které zákon předložilo, si od něj slibuje také to, že vlastníci bytů budou ochotnější díky garancím nabízet své byty do systému k pronájmu. Odpůrci zákona při debatách v Parlamentu naopak tvrdili, že více bytů do systému nepřinese.

Zákon má pomáhat domácnostem s příjmy do 1,43násobku životního minima. Odpůrci tohoto omezení namítají, že jde o nepřiměřené zúžení. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) již dříve řekl, že v Česku žije víc než 160 tisíc lidí v bytové nouzi. Desetinásobek lidí pak podle něj řeší takové problémy s bydlením, které by mohly vést až k jeho ztrátě.

Lidé ohrožení bytovou nouzí by mohli snáze získat bydlení v obecních, družstevních nebo soukromých bytech. Zákon by také podle něj do systému bydlení mohl dostat víc bytů, protože se jejich vlastníci nebudou bát je pronajmout. Kritici zákona s tím ale nesouhlasí.

V prvním roce má fungování zákona vyjít státní pokladnu na 600 milionů korun a po plném náběhu na 1,5 miliardy korun. Ministr Kulhánek však již dříve poukazoval na to, že už nyní bytová nouze stojí státní pokladnu 4,1 miliardy korun. Zákon podle něj představuje účinné nástroje, kterými se jinde podařilo bytovou nouzi zkrotit. Navíc podle něj obsahuje řadu pojistek proti takzvaným obchodníkům s chudobou, aby pro ně nebyl lukrativní, a měl by navíc vůči jejich segmentu vytvořit alternativu.

Kontaktních míst má vzniknout 115. Vznikat budou hlavně v lokalitách, kde je vyšší počet osob ohrožených ztrátou bydlení a kde jsou pracoviště úřadu práce. Ostatní obce se budou moci rozhodnout, zda si dobrovolně kontaktní místo zřídí. Na kontaktní místo budou dostávat příspěvek na výkon státní správy.

Zákon obsahuje i takzvanou překlenovací asistenci. Má fungovat po uplynutí dvouleté podpory, a pokud by se klient případně poté stěhoval do jiného bytu, bude mít ještě dva měsíce asistenci v novém bydlení. O tom, zda je žadatel v bytové nouzi, bude rozhodovat úřad práce. Bude vydávat závazné stanovisko kontaktnímu místu.

Schválení zákona podpořila již dříve i Česká komora architektů, která se na senátory obrátila s otevřeným dopisem. Je to podle ní první krok k systémovému řešení bytové nouze. Také díky zákonu se podle odborníků z iniciativy Za bydlení může Česko dočkat systémového ukotvení nástrojů prevence a řešení bytové nouze. Zákon přivítaly organizace Člověk v tísni, Armáda spásy či Česká asociace streetwork.