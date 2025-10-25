Chatičku na skále nahradil dům. Přístavbu, z níž roste strom, si manželé postavili sami
Manželé z Posázaví se rozhodli rozšířit svůj dům a pustili se do stavby svépomocí. Na hraně skály nad řekou Sázavou tak vznikla přístavba, která propojuje poctivou práci, současnou architekturu a jedinečné místo obklopené lesem.
Krajina Posázaví má své nezaměnitelné kouzlo. Řeka se zde hluboko zařezává do skal, nad nimiž se střídají lesy, louky a enklávy prvorepublikových chatových osad. Ty začaly vznikat na počátku 20. století jako útočiště obyvatel Prahy, kteří hledali klid, přírodu a prostor pro víkendový oddech. Dodnes si zachovávají svou přirozenost i měřítko.
V tomto prostředí, na hraně skalnatého svahu s výhledem na řeku Sázavu a vrchol Medníku, stojí dům ze stejného období. Původně skromný rekreační objekt si majitelé postupně přetvořili k trvalému bydlení. Jeho poloha mezi zahradou a lesem vytváří jedinečný kontext – dům je součástí osady, ale zároveň se od ní odpojuje směrem do otevřené krajiny.
Dům si postavili sami
Když se ukázalo, že původní dům již přestává vyhovovat potřebám majitelů, vznikla myšlenka přístavby. „Představou klienta bylo vytvořit otevřený prostor ateliérového typu pro tvůrčí činnost s dostatkem denního světla, doplněný o oddělenou spací část s koupelnou a toaletou,“ popisují architekti ze studia päivä architekti.
Architekti při návrhu respektovali tvar pozemku, konfiguraci terénu i polohu vzrostlých stromů. Důležité bylo zachovat výhledy z domu i zahrady směrem do údolí Sázavy a zároveň nenarušit rovnováhu s okolní zástavbou chatových domů.
Přístavba proto vznikla jako samostatně stojící objekt na pomezí lesa a zahrady. Se stávajícím domem ji propojuje krytá terasa, do níž byl začleněn mohutný dub, který zde rostl dávno před začátkem stavby. Směrem do zahrady přibyl krytý ochoz.
Projekt byl koncipován tak, aby část stavby mohla vzniknout svépomocí. Celkové náklady dosáhly 11,5 milionu korun. Založení objektu na mikropilotách zajistila specializovaná firma, nosný ocelový rám a dřevěnou konstrukci však realizoval sám investor.
Fasádu tvoří opalovaný modřín, jehož temný povrch přirozeně splývá s okolními stromy. Interiér z kartáčovaných smrkových biodesek doplňuje integrovaný nábytek a úložné prostory. Podlahu pokrývá cementová stěrka, která kontrastuje s teplým tónem dřeva.
Lesklý titanzinkový plech na šikmé střeše odráží světlo oblohy a podtrhuje atmosféru stavby, která působí klidně, neokázale a přirozeně zakořeněně v místě.
