Turisté opět objevili Prahu. I kvůli tomu zdražily nájmy v metropoli až o 30 procent

V Česku v letošním druhém čtvrtletí výrazně zdražilo nájemné v bytech. Ve velkých městech, jako jsou Praha, Brno nebo Mladá Boleslav, to bylo až o 30 procent. Vyplývá to z analýzy realitní sítě Re/Max.

Počet uzavřených nájemních smluv podle zástupců realitní sítě Re/Max vytrvale roste. Na trhu se podle firmy projevuje zvyšování hypotečních sazeb a zpřísnění podmínek České národní banky pro schvalování hypoték. Někteří zájemci o vlastní bydlení tak jsou nuceni začít si hledat nájem.

„Vliv na zvýšení ceny nájmů, například v Praze, má však také například návrat zahraničních turistů, kteří opět využívají krátkodobá ubytování prostřednictvím platformy Airbnb nabízející tisíce bytů, jež byly v období covidu pronajímány pro běžné bydlení,” uvedl generální ředitel Re/Max Jan Hrubý. Kromě uprchlíků z Ukrajiny, kteří si hledají v Česku dlouhodobé ubytování, zvýšil podle něho zájem o nájmy i návrat vysokoškolských studentů do univerzitních měst.

Nejvyšší nájmy jsou v hlavním městě, v průměru se tam platí 318 korun za metr čtvereční (Kč/m2). V okrese Praze-západ se nájem pohybuje okolo 287 Kč/m2, v Praze-východ kolem 218 Kč/m2. V okrese Brno - venkov je to 277 Kč/m2, v Brně 262 Kč/m2 a v Mladé Boleslavi 269 Kč/m2. Naopak nejlevnější nájmy jsou od 162 Kč/m2 na Teplicku, 165 Kč/m2 se průměrně platí na Karvinsku a 175 Kč/m2 na Mostecku.

Firma Re/Max uvedla, že i ve druhém čtvrtletí přetrvávala zvýšená poptávka po koupi bytu, přesto je ale evidentní, že se proti předchozímu roku snižuje počet zájemců a prodej trvá delší dobu. „V posledním čtvrtletí pozorujeme také mírný nárůst ve prospěch plateb v hotovosti, a to z důvodu zdražování hypotečních úvěrů a dalšího zpřísnění podmínek pro jejich poskytování,” podotkl Hrubý.

Důvodem může podle něj být i doběh produktů, kdy některé banky poskytovaly lhůtu na vyhledání vhodné nemovitosti a čerpání hypotéky až dva roky. „Atraktivita těchto produktů pro banky díky překotně rostoucím sazbám prudce klesá, a tak očekáváme spíše jejich útlum,” dodal Hrubý.

Největší zájem byl o koupi bytů 2+1, 2+kk a také větších třípokojových bytů pro rodinné bydlení. Průměrná cena za metr čtvereční se v jednotlivých regionech výrazně liší. V Praze to podle sítě Re/Max bylo 119 tisíc Kč/m2, v Brně 101 tisíc Kč/m2, v okrese Praze-západ 100 tisíc Kč/m2 a v Praze-východ 85 tisíc Kč/m2. Naopak nejlevnější byty jsou v Ústeckém kraji. Na Chomutovsku se platí průměrně 24 tisíc Kč/m2, na Teplicku 25 400 Kč/m2 a na Mostecku 26 700 Kč/m2.

