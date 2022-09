Peking oddaluje pomoc developerům. Na burze se mezitím schyluje k medvědí invazi, varuje Morgan Stanley

Čínské akcie by se mohly propadnout i o dalších dvacet procent, tvrdí analytici Morgan Stanley, kteří publikovali pro Čínu nelichotivý ekonomický scénář. Pokud čínská vláda neposkytne dostatečnou finanční podporu ke stabilizaci čínského trhu s nemovitostmi, HDP razantně zpomalí, nezaměstnanost vzroste a akcie se výrazně propadnou, varují ekonomové.

Reklama

Čínský realitní sektor, který se již delší dobu potýká s problémy, by mohl dolů stáhnout celou ekonomiku a akciový trh v případě, že vláda neposkytne dostatečnou podporu, uvedli analytici Morgan Stanley ve své zprávě, píše CNBC.

Šanghajský akciový index letos zatím klesl o více než 12 procent. A zatímco ekonomové snižují své předpovědi na růst čínského HDP pro letošní rok do úrovně tří procent a méně, čínští politici zatvrzele odhadují růst na úrovni 5,5 procenta.

Důvodem zhoršení prognózy ze strany ekonomů jsou striktní covidové restrikce, lockdowny milionových měst i propad cen nemovitostí.

Letošní léto se totiž v Číně neslo ve znamení rostoucí obavy kupujících, zda developeři vůbec zvládnou bytové komplexy dokončit. Ekonomové se obávají, že problémy nemovitostního sektoru by se mohly přelít do zbytku ekonomiky.

Analytici Morgan Stanley však očekávají, že čínská vláda se v brzké době pokusí realitní sektor zachránit. Tato pomoc by mohla zahrnovat i speciální fond, který by měl developerům pomoci dokončit výstavbu bytů. To by umožnilo stabilizovat trh a ceny bydlení ve druhé polovině letošního roku, uvádí analytici.

Reklama

Technologická éra „Made in China“ uvadá. Apple a spol. se přesouvají do Vietnamu a Indie Money V nadcházejících týdnech Apple a Google představí nejnovější generaci svých smartphonů a zdůrazní novinky oproti předchozím modelům. Ale jedné z nejvýznamnějších změn si spotřebitelé zřejmě ani nevšimnou – z mnohých z těchto telefonů zmizí nápis „Made in China“ nebo chcete-li „Made in PRC“. Technologičtí giganti včetně Amazonu či Foxconnu pomalu a jistě přesouvají výrobu do jiných asijských zemí. Nejvíce z toho zatím těží Vietnam, ale také Indie, napsal deník The New York Times. duk Přečíst článek

Černý scénář? Burza o 20 procent dolů

Pokud by však takový fond byl co do objemu pomoci příliš malý a ostatní opatření nedostatečná, bijí analytici z Morgan Stanley na poplach. Jejich zátěžový test nastiňuje možné dopady na čínské akcie, pracovní trh i celou ekonomiku, pokud se vládě nepodaří stabilizovat realitní trh.

Čínské akciové indexy by se v takovém případě mohly během příštích šesti až dvanácti měsíců propadnout o dalších 20 procent – a potenciálně zůstat dole mnohem déle. Čínská ekonomika by mohla drasticky zpomalit a v roce 2023 by její růst klesl k pouhým dvěma procentům.

Více než 11 milionů lidí by mohlo přijít o práci, což by pravděpodobně dostalo míru nezaměstnanosti ve městech nad sedm procent. Nejvíce pracovních míst by zmizelo ze stavebnictví, ubytování a stravování.

Čínská vláda dosud veřejně neoznámila žádný druh pomoci na podporu developerů. Ve středu předseda vlády Li Kche-čchian ale zdůraznil, že je podpora směrem k developerům nutná a vyzval místní vlády, aby zaujaly flexibilní přístup při poskytování speciálních úvěrových rámců a půjček.

Čína čelí hospodářské krizi. Důvěra lidí je po eskapádě Evergrande otřesena, tvrdí Soros Money Čína čelí hospodářské krizi, nechal se slyšet americký finančník a miliardář George Soros. A je to kvůli realitnímu boomu, který loňský rok zakončil velkým třeskem - kauzou Evergrande. pej Přečíst článek

Nevalné vyhlídky

I kdyby se čínské vládě podařilo stabilizovat trh s bydlením, očekává se, že stárnoucí populace sníží poptávku po bytech, čímž se celostátní realitní průmysl dostane na sestupnou trajektorii.

Základní prognóza Morgan Stanley očekává, že mezi roky 2020 a 2030 poklesne dlouhodobá poptávka po bydlení o 30 procent. To by vedlo k poklesu poptávky po stavebním materiálu a domácích spotřebičích o 10 až 15 procent.

Celkově vzato, zpomalení trhu rezidenčních nemovitostí zpomalí růst HDP o 0,1 procentního bodu ročně. V posledních dvou desetiletích přitom tento trh každoročně přispíval k růstu jedním procentním bodem, uvedli analytici.

Dvě dekády trvající růst nemovitostního trhu vedl ke spekulativnímu chování a zvýšeným rizikům pro udržitelný ekonomický růst. Objem obchodů na rezidenčním trhu nemovitostí rostl ročně o 20 procent. 18 bilionů jüanů (65 bilionů korun) v roce 2021, to je jedna šestina celého čínského HDP, píše Morgan Stanley. Mezi mnoha důsledky bylo, že poměr dluhu domácností k HDP vyletěl ze 17 procent v roce 2005 na 62 procent v roce 2020.

Evergrande ještě více zabředá do dluhů Zprávy z firem Jedna z divizí zadlužené čínské developerské společnosti Evergrande nedostála svým dluhovým závazkům, proto musí podle rozhodnutí arbitra zaplatit ručiteli 7,3 miliardy jüanů (zhruba 26 miliard korun). Evergrande to oznámila ve zprávě pro hongkongskou akciovou burzu. ČTK Přečíst článek