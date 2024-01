Které byty letí v Brně? Ty nejmenší za sedm milionů

Stejně jako v Praze i Brně se loni prodalo rekordně nízké množství nových bytů. V moravské metropoli to bylo nejméně za posledních 10 let. Pokles poptávky se ale nijak zásadně neprospal do ceny. Ta se stále drží vysoko.

Loni se v Brně prodalo méně než 500 nových bytů, přičemž průměrná cena za metr čtvereční se i nadále držela v rozmezí 125 až 127 tisíc korun, uvádí aktuální data společnosti Trikaya, které má redakce newsteram.cz k dispozici.

„Prodeje nových bytů v Brně se ve čtvrtém kvartálu dostaly na zhruba 70 procent toho, co se dá považovat za dlouhodobý průměr trhu. Slabší první pololetí spojené s nejistotou a drahým financováním se však promítlo do výsledků za celý rok 2023. V tom se prodalo 492 novostaveb, nejméně od roku 2013, kdy jsme začali pravidelně monitorovat brněnský realitní trh,“ dodává Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Nejdráže na metr čtvereční vycházely jednopokojové byty, u kterých průměrná prodejní cena za metr překročila 131 tisíc korun. A právě tyto byto se prodávaly loni nejvíce. Dříve nejvyhledávanějšími 2+kk je následovaly s mírným odstupem. „U dvoupokojových bytů, kde cena za metr čtvereční vycházela nejvýhodněji, stál průměrný byt s 54 metry čtverečními necelých šest a půl milionu korun,“ vysvětluje Lamka.

Cena prodaného bytu v Brně se v posledním čtvrtletí držela v průměru okolo 6,8 milionu korun, o něco méně, než byl sedmimilionový průměr v období od července do září.

A pokles cen nelze podle expertů očekávat ani do budoucna, ty budou naopak v příštích měsících začít opět pozvolna růst. „Z našeho pohledu potřeba nových bytů sílí, poptávka je pouze odložená z důvodů problematického financování a nejistoty kupujících,“ popisuje Lamka.

K většímu oživení trhu by mělo dojít už během prvního čtvrtletí roku 2024.

