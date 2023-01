Brno předběhlo Prahu. Ceny nových bytů tam už padají

Klesající poptávka a zvyšující se nabídka dopadají na ceny bytů v brněnských developerských projektech. Za poslední kvartál klesly o dvě procenta. A podobný trend lze očekávat i letos.

Z dat společnosti Trikaya vyplývá, že se za čtvrtý kvartál roku 2022 v moravské metropoli prodalo jen 95 bytů. Přitom v nabídce jich stále přibývá, ke konci roku si zájemci mohli vybírat už z více než 1 500 jednotek.

„Čtvrtý kvartál uplynulého roku potvrdil nejvýraznější realitní trend loňska – zamrzání trhu nejen s novostavbami. Ačkoliv byl z tohoto pohledu o trochu úspěšnější než kvartál předchozí, návrat k číslům před vypuknutím konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ přibližuje Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Ceny bude v Brně padat dál

Razantně klesající poptávka, a naopak narůstající nabídka pak otevřely cestu k poklesu ceny. Během čtvrtého kvartálu se metr čtvereční v brněnské novostavbě prodával ještě za 131 176 korun. Cena ale pozvolna začala klesat, průměrná cena za metr čtvereční nabízeného bytu se aktuálně drží těsně pod hranicí 125 tisíc korun.

Průměrné ceny bytů v Brně dosáhly svého maxima v roce 2022. Z 55 600 korun za metr čtvereční se průměrná cena během šesti let vyhoupla až na 127 200 korun. Od třetího čtvrtletí 2022 však cena začala mírně klesat, aktuálně se pohybuje na úrovni cen roku 2021.

Nejde o výrazný propad, jako spíš o mírný pokles kolem dvou procent. Zároveň se týká především určitého typu bytů. „Lze říct, že energeticky méně náročné jednotky a ty, které se nacházejí ve vyhledávaných lokalitách, budou vždy tlaku na pokles cen odolávat lépe než atypické byty či byty s energetickým štítkem C a horším,“ dodává Lamka.

Ceny bytů v atraktivních lokalitách klesat nebudou

Stejně jako například v Praze se výraznější pokles cen týká především secondhandových bytů v centru, na okraji města, nebo příměstských oblastech. „Jejich ceny byly v posledním období nafouknuté, protože se snažily dorovnávat ceny novostaveb. U segmentu prémiového bydlení je cenová hladina spíše bez výraznějších výkyvů a dlouhodobě se drží na stejné úrovni,“ přibližuje Josef Molnár, hlavní manažer projektů společnosti Domoplan.

A mírný pokles cen se objevil i městech v okolí Brna. Výjimkou je Hodonín, kde byl propad výraznější, konkrétně z 88 052 korun na 81 583 korun za metr čtvereční.

V roce 2023 budou tón udávat kupující

A jaký bude rok 2023 už naznačil právě konec toho loňského. Na trh postupně přibylo několik stovek nových bytů. V loňském lednu bylo k prodeji 1 042 bytů, v prosinci už 1 547. Lze tedy předpokládat, že stoupající nabídka bude i nadále tlačit na pokles cen, byť zřejmě nebude nějak drastický.

„Lze souhlasit se závěry analýzy, že na trhu s rezidenčními nemovitostmi budou v nejbližší době za delší konec provazu tahat kupující. V prostředí nebývale vysokých sazeb hypotečních úvěrů a mimořádně chladné spotřebitelské nálady nyní nebude snadné nacházet kupce. Vzhledem k pokračujícímu dramatu na energetických trzích lze očekávat od kupujících velikou opatrnost a také silnou preferenci pro energeticky úsporné bydlení,“ uzavírá hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

