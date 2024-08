Digitalizace stavebního řízení je průšvih. Senát Bartošovi doporučil krizového manažera

Digitalizace stavebního řízení vykazuje podle Senátu zásadní nedostatky a závažné chyby. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by mělo zvážit ustavení krizového manažera i pracovní skupiny se zástupci stavebních úřadů či komory architektů. Horní komora to uvedla v dnešním usnesení.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že má soupis nedostatků, s nímž ale chce nejprve seznámit vládu. Senátoři ve zhruba tříhodinové debatě varovali před možnými hospodářskými důsledky, před odchodem pracovníků ze stavebních úřadů i případnými žalobami na stát o náhradu škody.

„Máme jasný plán a harmonogram nasazování jednotlivých funkcí, které zákon ve své podstatě nevyžadoval. Ale je to o efektivitě fungování systému,“ řekl senátorům Bartoš. Například automatické šablony pro jednotlivá rozhodnutí, jichž má být 130, mají být dodány do konce srpna, poznamenal.

„Systém nefunguje měsíc a 21 dní po jeho spuštění,“ řekl navrhovatel projednávání problémů elektronického stavebního řízení Hynek Hanza (ODS). Zdůraznil, že nejde o politiku, ale o budoucnost stavebního řízení. „Další hrozbou jsou hospodářské důsledky, dotační důsledky,“ uvedl senátor. „Jsou to ohromné miliardy, které jsou v ohrožení,“ přidal se Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Nemožná mise?

Řada senátorů volala po pozastavení účinnosti nového stavebního zákona a po přechodném období, v němž by se stavby povolovaly podle zákona původního. Podle Raduana Nwelatiho (ODS) je systém absolutně nefunkční a patrně nebude možné jej napravit ani za několik měsíců. „Může se stát, že mnoho pracovníků stavebních úřadů odejde jen kvůli přístupu ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl Jan Sobotka (STAN).

Senátoři v debatě také zpochybňovali některé konkrétní změny například v povolování bytových domů a souborů staveb a v kolaudaci staveb, na což poukazuje i usnesení horní komory. „Bez změny zákona nejsou některé problémy řešitelné,“ řekla Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09. Bartoš v případě kolaudace staveb povolených před červencem uznal chybu, ministerstvo podle něho k věci vydalo metodiku.

Bartoše, který je předsedou pirátské strany, se zastala Adéla Šípová (Piráti). Chybou podle ní bylo, že se odvážil do změny jít. Pokud by měl Bartoš měl odejít z vlády, vše by podle Šípové „padlo pod stůl“.

Senát ve 14bodovém usnesení také doporučil například prověření toho, zda integrovaný systém stavebního řízení a portálu stavebníka neobsahují kritické chyby. Ministerstvo by mělo podle horní komory popsat aktuální stav, pojmenovat nedostatky a představit konkrétní plán a časový harmonogram jejich řešení. Mělo by prověřit možnost legislativních kroků, které by vedly k přerušení účinnosti nového stavebního zákona či umožňovaly fungování starého i nového stavebního zákona pro vytvoření prostoru pro doladění systému digitalizace stavebního řízení. Usnesení je podle Sobotky doporučením dalšího postupu. Hanza mluvil o apelu vládě, „aby se začalo něco dít“.

Dnes má Bartoš postup zavádění nového systému a plán řešení problémů, které ho doprovázejí, představit na jednání kabinetu. K jednání v koalici vyzvala v úterý TOP 09. Někteří koaliční politici žádali o prázdninách Bartoše, aby byly systémy stavebního řízení funkční do konce srpna.

