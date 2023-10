Jak investovat do nemovitostí v nejisté době, radí experti

Liší se budoucnost realitního trhu v Česku od západní Evropy? A má v aktuálním prostředí smysl se investičně dívat za hranice? Tyto a další otázky zodpoví experti na Investiční snídani s podtitulem Evropský realitní trh – příležitosti ve volatilním prostředí, kterou pořádá společnost EMUN ve spolupráci s hlavním partnerem KPMG ČR. Newstream je mediálním partnerem akce.

Vysoké úrokové sazby se projevily i na trhu nemovitostí. Po setrvalém růstu jejich cen napříč všemi regiony Evropy došlo poprvé po letech k zastavení růstu a místy i ke skutečnému poklesu. Úroky v Česku jsou jedny z nevyšších v Evropě. To se propisuje nejen do financování nových developerských projektů, ale v rezidenčním sektoru i do schopnosti financovat nákup nemovitosti hypotékou. Trh tak v posledních měsících prakticky zamrzl. Investoři vyhlížejí signály z ekonomiky a snaží se odhadnout další vývoj nemovitostních trhů.

Čeká nás globální realitní krize podobná té v období před rokem 2008?

Budou se vysoké sazby nadále podepisovat na výkonnosti realitních investorů?

Je v aktuálním prostředí vůbec vhodné investovat do nemovitostí a pokud ano, jakou strategii je vhodné volit v takto nejisté době?

„Pro další vývoj nemovitostního trhu a atraktivitu investic do real estate bude klíčový vývoj úrokových sazeb. Očekávaný pokles sazeb by vedl k růstu atraktivity investic do nemovitostí i k značnému oživení celého trhu,” komentuje situaci Pavel Kliment, partner KPMG ČR. Ten se ve své prezentaci zaměřil na trendy na evropských a globálních real estate trzích a bude mluvit o aktuálním objemu transakci a ocenění nemovitosti.

Investiční strategii v rámci Real Estate portfolia je podle partnera investiční společnosti EMUN Filipa Saviho nutné přizpůsobit makroekonomickým realitám cyklu. „Stávající situace vysokých sazeb a utlumené poptávky bude více než v minulosti přát aktivním, oportunistickým investorům“, říká.

Krizi neustojí všichni

K oživení realitního trhu by mohlo dojít už koncem roku, nebo v první polovině roku 2024, na kdy ekonomové očekávají postupné snižování úrokových sazeb. Do té doby ale nemusí všichni hráči situaci na trhu ustát. „Aktuální situace na nemovitostním trhu snad přinese po dlouhé době zajímavé transakce a dojde k velkým změnám na trhu,” naznačuje Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ s tím, že aktuální tržní prostředí může naopak pomoci hráčům se silným finančním zázemím.

Nájmy porostou

Oblast logistiky v předchozích letech přinášela investorům výrazné zisky. I tenhle sektor ale v poslední době bojuje s vysokými cenami, úroky a ochlazující aktivitou firem. Přesto je to segment, kterému Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro Česko a Slovensko věří: „Nepřítelem private equity u investic do průmyslových nemovitostí dokážou být jen čas a ukvapená rozhodnutí. Růst nájmu 40 procent během uplynulých 18 měsíců je bezprecedentní.“

Michal Soták, Partner ve společnosti Cushman & Wakefield mu dává za pravdu a naznačuje, jakým směrem by se mohlo nastavení portfolií vydat do budoucna. „V českém real estate sektoru je zhruba od roku 2018 velmi složité realizovat investiční strategie, které přinášejí IRR nad 10 procent. Výjimky existují, příkladem je development v sektoru logistiky. Budoucnost odvětví proto vidím v dalším rozvoji segmentu správy majetku, přes investování do stabilních, core realitních projektů. Situaci kdy ‚šikovný‘ private equity hráč najde budovu, kterou doobsadí, přestaví nebo rozšíří a tím zvýší její hodnotu, bude extrémně málo.“

Recese, která se nedostavila

V mezičase na kapitálových trzích zatím nedochází k naplňování černých scénářů ze začátku roku. Podle Leoše Jirmana, partnera společnosti EMUN může být za dosavadní dobrou výkonností rizikových aktiv „silný nominální růst HDP, nenaplnění se scénáře ekonomické recese a očekávání snižování úrokových sazeb v příštím roce.”

Zároveň však nedochází ani k očekávanému rychlému poklesu úrokových měr a výnosů dluhopisů. Naopak v minulých týdnech trhy velmi rychle „přecenily“ rychlost snižování úrokových sazeb centrálních bank a připravují se na scénář, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu. I o tom budou řečníci mluvit na Investiční snídani.

