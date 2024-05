Lepší podmínky pro retailové investory. Přinese je nová směrnice EU? Odpovídají právníci

Balíček změn má posílit důvěru retailových investorů v kapitálové trhy a společnosti poskytující finanční služby a umožnit drobným investorům, aby přijímali vhodná investiční rozhodnutí a zároveň u toho byli dostatečně chráněni.

Další díl podcastu Právo k Ranní Kávě se tentokráte zaměří na poslední legislativní aktivity Evropské unie na poli ochrany retailových investorů. Advokátka PRK Partners, Natálie Cmíralová, specializující se na problematiku cenných papírů a kapitálových trhů, tak společně s moderátorem Martinem Frolíkem nastíní, jaké změny má přinést do národních právních řádů směrnice, kterou se mění směrnice UCITS, Solvency II, AIFMD, MiFID II a IDD, pokud jde o pravidla Unie na ochranu retailových investorů; jejíž návrh prošel v dubnu tohoto roku již prvním čtením v Evropském parlamentu.

Lze shrnout, že změnová směrnice se snaží drobným investorům nabídnout nové investiční příležitosti na kapitálových trzích a zavést nástroje, které jim umožní činit informovanější investiční rozhodnutí. Novinek tak přináší celou řadu, přičemž v rozhovoru bude řeč zejména o změnách týkajících se pravidel pro správu investičních produktů, změnách v oblasti informačních povinností nebo souvisejícího marketingu, například pokud jde o tzv. finanční influencery.

Na rozhovor s hostem naváže Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikaturních novinek. Shrne, co přinese např. novela zákona o regulaci reklamy, návrh novely zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, návrh zákona o dávce státní sociální pomoci, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo novela zákona o ochraně přírody a krajiny.

Z judikatury shrne rozsudek Nejvyššího soudu (sp. zn. 22 Cdo 925/2023) vypořádávající otázku, zda lze v poměrech (nového) občanského zákoníku vypořádat společné jmění manželů nařízením prodeje věci a rozdělením výtěžku. Dále tak rozebere nález Ústavního soudu (sp. zn. IV. ÚS 2859/23), který se týká otázky náhrady tzv. zvýšených životních nákladů a rozsudek Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 6 As 161/2023), který se zaobírá otázkou, zda zkušební komisař může předčasně ukončit zkoušku z praktické jízdy při skládání zkoušky ověřující způsobilost k řízení motorových vozidel.

Aktuální díl specializovaného právního podcastu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

