Hypotéka na zahradu: Kdy banka půjčí a za jakých podmínek

Mít místo pro odpočinek, pěstování i únik z města zní lákavě. Na co si dát pozor při koupi zahrady a jak ji lze financovat?

Zahrádkaření v Česku zažívá renesanci. Zájem o vlastní kus zeleně roste napříč generacemi, stále častěji se k němu hlásí i mladší lidé s rodinami. Dříve se zahrádkaření věnovaly zhruba dvě pětiny populace, dnes je to téměř polovina. Ve městech ale naráží poptávka na nedostatek dostupných pozemků, na místo v zahrádkářské kolonii se často čeká i několik let. Jako alternativa se prosazují komunitní zahrady, které vznikají například ve vnitroblocích.

Řada lidí volí jinou cestu a pořizuje si vlastní zahradu, kterou mohou využívat kdykoliv podle svých potřeb. S jejím pořízením se ale pojí i otázka financování. „Zahradu klasickou hypotékou financovat nelze, protože nesplňuje podmínky pro zajištění úvěru. Využít je možné americkou hypotéku. Jiná je situace, pokud uvažujete o koupi domu na venkově se zahradou. Na takovou nemovitost už lze využít klasickou hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření,“ doplňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Co je zahrada

Zahrada je pozemek funkčně určený především k pěstování zeleniny, ovoce, květin nebo okrasných dřevin, případně k rekreačním účelům. Může jít o samostatný pozemek (například v zahrádkářské kolonii), pozemek u rodinného domu nebo součást veřejného prostoru (například městské či botanické zahrady).

Zahrada může plnit různé funkce:

užitkovou (pěstování ovoce, zeleniny, bylin),

okrasnou (pěstování květin a okrasných dřevin),

rekreační (pro odpočinek, hry a volnočasové aktivity),

kombinovanou (spojení více funkcí).

Zahrady obecně nejsou určeny k výstavbě. Pokud však územní plán umožňuje změnu využití pozemku na stavební, může být výstavba povolena. V opačném případě je stavění na zahradách buď zakázáno, nebo výrazně omezeno.

Chcete si koupit zahradu? Zjistěte, co opravdu kupujete

Při výběru zahrady ke koupi se zajímejte nejen o samotný typ pozemku, ale také o jeho současné i plánované využití. Důležité je zjistit, zda se na pozemku nacházejí stavby, zda je možné v budoucnu stavět, jak je pozemek přístupný a jestli má napojení na inženýrské sítě.

Klíčové jsou také vlastnické vztahy a případná omezení, jako jsou věcná břemena nebo ochranná pásma. Vyplatí se také ověřit, zda pozemek neleží v záplavové oblasti nebo chráněném území. Tyto informace pomohou předejít komplikacím a ovlivňují i možnosti budoucího využití zahrady.

Kde hledat informace o pozemku

Nejvíce informací poskytuje katastr nemovitostí. Zjistíte v něm, o jaký druh pozemku se jedná (například zahrada, orná půda, stavební parcela nebo lesní pozemek), jaké má parcelní číslo, výměru, kdo je jeho vlastníkem a jaký je způsob jeho využití. Uvedena jsou také případná práva a omezení, návrhy na vklad nebo poznámky k řízení.

Tyto údaje jsou veřejně dostupné prostřednictvím online nahlížení do katastru nemovitostí na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Uživatelsky srozumitelný přehled o plánovaném využití dané plochy poskytuje územní plán obce. Ten ukazuje, zda je pozemek určen k rekreaci, pěstování nebo případné zástavbě.

Co lze postavit na zahradě?

Na zahradě si můžete postavit například altán, pergolu, skleník, pařeniště, kůlnu nebo malý zahradní domek na nářadí. Tyto stavby obvykle nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, pokud nepřesáhnou 25 metrů čtverečních, nejsou vyšší než pět metrů, neslouží k bydlení ani podnikání a nestojí přímo na hranici pozemku.

Bez větších komplikací si můžete pořídit i bazén do velikosti 40 metrů čtverečních nebo postavit plot do výšky dvou metrů, pokud nezasahuje do veřejného prostoru. Složitější je to u sklepa, studny nebo žumpy. Ty už většinou vyžadují ohlášení nebo povolení podle rozsahu a provedení. V každém případě je dobré před stavbou ověřit konkrétní podmínky na místním stavebním úřadě.

Hypotéka na zahradu

U klasické hypotéky je nutné dodržet účelové využití prostředků. Financování pozemku vedeného v katastru jako zahrada mezi tyto účely nepatří, proto banky hypoteční úvěry na zahrady neposkytují.

Na zahradách se často nacházejí různé chatky či kůlny, které většinou nemají evidenční číslo a nejsou určeny k trvalému bydlení. Takové stavby banky jako zástavu nepřijímají. Hypotéku lze získat jen na pozemek určený k výstavbě (tzn. stavební pozemek).

Hypotéka na dům se zahradou

Jednou z možností, jak koupit zahradu na hypotéku, je pořízení pozemku, jehož součástí je rodinný dům. „V případě koupě domu se zahradou lze využít klasickou hypotéku. Banka posuzuje hodnotu celé nemovitosti, tedy domu i přilehlého pozemku,“ vysvětluje Marek Pavlík, CEO portálu HypotecniKalkulacka.cz. Nevýhodou tohoto řešení může být vyšší pořizovací cena oproti samostatné zahradě. Výhodou je naopak možnost celoročního užívání nemovitosti.

Alternativní možnosti financování zahrady

Mezi zajímavé alternativy pro financování zahrady patří americká hypotéka, která nabízí větší flexibilitu díky neúčelovému charakteru a možnosti ručit jinou nemovitostí. Další možností je nezajištěný spotřebitelský úvěr. Ten sice nebývá úrokově tak výhodný, ale nevyžaduje zástavu nemovitosti a bývá rychle dostupný.

Za zvážení stojí také financování zahrady stavebním spořením. Po ukončení smlouvy můžete využít naspořenou částku a použít ji na realizaci svých plánů. Každá z uvedených variant má svá specifika, která je dobré posoudit podle konkrétních potřeb a finančních možností.

Americká hypotéka na koupi zahrady

Americká hypotéka je neúčelový úvěr, což znamená, že peníze můžete využít na cokoliv, včetně financování zahrady. Nutnou podmínkou je ručení nemovitostí při koupi zahrady. Bance můžete nabídnout jako zástavu například vlastní byt, dům či jinou vhodnou nemovitost. Ručit lze i cizí nemovitostí (např. rodičů), pokud ovšem její majitelé se zástavou souhlasí.

Miroslav Majer z Hyponamíru.cz k americké hypotéce dodává: „Banky obvykle poskytují americké hypotéky s LTV v rozmezí 50 až 70 % hodnoty nemovitosti. Doba splatnosti se může pohybovat od 5 do 30 let, což umožňuje přizpůsobit splátky vaším finančním možnostem. Úrokové sazby jsou u amerických hypoték vyšší než u klasických. Americká hypotéka může být vhodným řešením pro ty, kteří chtějí využít vlastní nemovitost jako zajištění.“

Spotřebitelský úvěr na koupi zahrady

Nezajištěný spotřebitelský úvěr může být vhodnou alternativou pro ty, kteří potřebují nižší částku a nechtějí ručit nemovitostí. Oproti americké hypotéce má kratší dobu splatnosti (obvykle do 10 let) a vyšší úrokovou sazbu. Banky při posuzování žádosti hodnotí bonitu žadatele, tedy jeho příjmy, výdaje a celkovou schopnost splácet.

Výhodou je rychlejší a méně složitý schvalovací proces. Půjčku lze často vyřídit online a peníze získat během několika dnů. Je však důležité počítat s vyšší měsíční splátkou a ověřit si, zda je úvěr z dlouhodobého hlediska finančně zvládnutelný.

Financování zahrady stavebním spořením

Pokud si na stavebním spoření pouze spoříte, můžete po ukončení smlouvy peníze použít libovolně, tedy i na koupi zahrady. V tomto případě se nezkoumá účel použití prostředků.

Jiná situace nastává, pokud chcete využít úvěr ze stavebního spoření. Ten musí být podle zákona využit výhradně na účely spojené s bydlením. Není tedy možné z něj financovat koupi samostatné zahrady, pokud pozemek není určen k výstavbě, protože nesplňuje podmínku účelovosti danou zákonem.

„Naopak pokud se jedná o pozemek určený k výstavbě rodinného domu, lze ho úvěrem financovat i tehdy, pokud jeho část plánujete využít jako zahradu pro odpočinek nebo zahradničení. Klíčové je, že hlavním účelem nákupu je zajištění bydlení,“ vysvětluje Miroslav Majer, CEO Hyponamíru.cz.

Nejčastější chyby při koupi zahrady

Při koupi zahrady si dejte pozor hlavně na tři věci: ověřte si, k čemu je pozemek skutečně určen. Prověřte také přístupovou cestu a možnosti napojení na inženýrské sítě. Bez nich může být využití pozemku výrazně omezené. A nakonec si realisticky zhodnoťte, co na pozemku smíte postavit nebo jak ho můžete využívat, abyste se vyhnuli zklamání.

