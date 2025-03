Nejdražší zahrada v Praze? Stát prodává pozemek vedle německého velvyslanectví

Stát prodává něco přes dva tisíce velký pozemek, který je součástí památkově chráněného areálu Lobkovického paláce na Malé Straně. Chce za něj minimálně 175 milionů korun.

Reklama

Vlašská ulice se nachází na půl cesty mezi Pražským hradem a Karlovým mostem, v populární lokalitě plné památek a muzeí, a přesto stranou turistického ruchu. Je lemována historicky cennými domy, asi k nejznámějším patří Lobkovický palác, v němž sídlí německé velvyslanectví nebo Schönbornský palác s ambasádou Spojených států.

Přímo uprostřed této atraktivní lokality leží i nevyužívaný pozemek, který stát prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k prodeji. Za zelenou nevyužívanou plochu o velikosti 2200 metrů čtverečních chce 175 280 000 milionů korun.

Aktualizováno Stát prodává zlevněný Štiřín. A opět neúspěšně Reality Zámek uzavřen, vítají kolemjdoucí cedule na vratech, plotech i na billboardech. Zámecký areál, který dlouho sloužil ministerstvu zahraničí, se stát pokouší prodat. Ani obří sleva ale zatím kupce nenalákala. nst Přečíst článek

Reklama

„Pozemek bezprostředně navazuje na pozemek se stavbou ve vlastnictví fyzických osob. Pozemek není v této části oddělen, nicméně současné užívání pozemku ze strany těchto osob nebylo prokázáno, a to ani v soudním řízení,“ přibližuje Michaela Tesařová, tisková mluvčí ÚZVMP.

V minulosti měl o bezúplatný převod parcely zájem Magistrát hlavního města Prahy, který je zároveň majitelem sousedního pozemku.

FOTOGALERIE: Výprodej zámků v Čechách. Ceny honosných sídel padají Reality Ty alespoň částečně zrekonstruované u velkých měst nebo hranic s Německem stojí stovky milionů. Ty menší a v horším stavu vyjdou i na méně než 20 milionů. Přinášíme fotogalerii trofejních nemovitostí na prodej. Petra Nehasilová Přečíst článek

Stavební parcela v atraktivní lokalitě

Zahrada je z větší části velmi svažitá, orientovaná severním směrem. Její menší rovinatá část přechází v prudký svah se dvěma terasami. Zároveň přístup na ni je možný přes pozemek jiného vlastníka, a to Magistrátu hl. m. Praha.

Na druhou stranu je zahrada v územním plánu vedena jako „území všeobecně obytné, sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel“. V podstatě jde tedy o stavební parcelu.

Elektronická aukce je vyhlášena na 26. března.

Hrabě František Kinský: Zámky už nejsou rodinné domy, ve kterých by se mělo bydlet Leaders Štědrý den je tu. Jako dárek svým čtenářům byznysový portál newstream.cz postupně zveřejňuje nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB, nyní budou dostupné online v rámci Inventury 2024 na newstream.cz. Sváteční dny startují rozhovorem s populárním šlechticem Františkem Kinským. „Historii rodiny si nesete s sebou. Můj otec, když se ho ptali, co znamená šlechtictví a co šlechta, říkal: Žijeme v jednadvacátém století, šlechta je mrtvý pojem. To už neexistuje a existovat nebude. Jsme republikou, jsme občané. Máme jenom nějakou historickou povědomost o své rodině,“ říká František Kinský. Dalibor Martínek Přečíst článek

OBRAZEM: Trh zaplavily prémiové nemovitosti. Nebude stačit ani 10, ani 20 milionů Reality Podívejte se na kolik vyjdou prémiové nemovitosti jako je dům ze 16. století, vila v Troji nebo srub u Lipna. nst Přečíst článek