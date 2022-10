GALERIE: Four Seasons Hotel Prague slaví 20. let

První pětihvězdičkový hotel ve střední a východní Evropě Four Seasons Hotel Prague slaví dvacet let na trhu luxusního hotelnictví. Poloha hotelu, jenž se nachází v centru města kousek od Karlova mostu nabízí hostům jedinečný výhled na Pražský hrad. Podívejte se na hotel v galerii.

„Dvacet let je pozoruhodný milník, kterého bychom nemohli dosáhnout bez našich skvělých zaměstnanců. Jsem nesmírně hrdý na každého z nich, někteří jsou s námi od samého počátku. Je to náš tým, který nás dostal nás na špičku luxusního hotelnictví v Praze,“ říká generální ředitel Martin Dell.

Za posledních dvacet let získal Four Seasons Hotel Prague více než 50 prestižních mezinárodních ocenění. Mimo jiné byl hotel oceněn ve Forbes Travel Guide, Conde Nast Traveler Reader's Choice Awards, Travel and Leisure, Business Insider a Business Traveller Awards.

