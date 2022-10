Učebnice rekonstrukcí. První fáze opravy slavného InterContinentalu je u konce

Hotel InterContinetal v době svého dokončení reprezentoval um tuzemských architektů a umělců. Rozhodnutí o jeho rekonstrukci vyvolalo bouřlivé debaty, zastánci brutalistní architektury se obávali, že přijde o autenticitu. Nyní se první fáze jeho přestavby, během níž došlo mimo jiné i na sanaci původního betonu, chýlí ke konci.

Reklama

Hotel InterContinental postavili na jámě po bombě z druhé světové války, aby se z něj stala výkladní skříň umu československého socialismu. A od konce 70. let na prestižním místě, konci Pařížské ulice v Praze, opravdu hostil kromě běžných zahraničních turistů ty nejvýznačnější návštěvy, jako byl například někdejší tajemník OSN Kofi Annan nebo prezident USA George Bush starší.

Kvůli špatné kvalitě původních stavebních prací probíhajících za vrcholného socialismu, ale i necitlivým zásahům zejména v devadesátých letech byl hotel ve špatném stavu jak po stránce statiky, tak i interiérových a exteriérových častí.

Rozsah a nároky oprav se ukazovaly postupně s odkrýváním poškození a jejich často provizorních řešení.

„Stavba i její detaily jsou stejně univerzální jako autentické, stejně mezinárodní, odrážející trendy brutalistní architektury jako kontextuální, vycházející z dobré znalosti prostředí Prahy a její historické architektury,” popisuje autor projektu architekt Marek Tichý.

Reklama

Rekonstrukce probíhá ve spolupráci s odborníky. Došlo na sejmutí a důkladný rozbor dvaapadesáti rozsáhlých svislých pásů obvodového pláště hotelu složených z keramických segmentů, které se střídají s prvky betonu a skla. „Tyto postupy obnovy se mohou stát výukovým materiálem pro práci s fondem poválečné architektury a přispět k tomu, aby se investoři přikláněli k transformování a hledání nového účelu pro tyto objekty místo jejich bourání, popisuje Tichý.

První fáze rekonstrukce se chýlí ke konci.

V roce 2018 získali hotel za více než pět miliard korun prostřednictvím R2G zakladatelé Avastu Eduard Kučera s Pavlem Baudišem a bývalým gumárenským bossem Oldřichem Šlemrem. Rekonstrukce má vyjít na 100 milionů eur (2,7 miliardy korun).

Nečekal jsem, že ani za víc než dvacet let nebudeme mít nový územní plán, říká bývalý primátor Prahy Jan Kasl Reality Devátého devátý roku 1999 se mi podařilo rozlousknout tehdy zablokovaný územní plán města, říká bývalý pražský primátor a architekt Jan Kasl v podcastu Realitní Club, který si můžete poslechnout již v pondělí na stránkách newstream.cz a všech podcastových platformách. „Je to magické datum,“ dodává. Nový plán podle něj nebyl dokonalý, ale bylo lepší mít nějaký než žádný plán. A podle svých slov věřil, že do deseti let si město vytvoří nový územní plán. To se ale nestalo. Dalibor Martínek Přečíst článek