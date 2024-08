Evropský nemovitostní sektor se vzmáhá. Podporují ho levnější peníze

Sektor, na nějž dopadla zhoršená ekonomická situace a rostoucí úrokové sazby nejdrtivěji, byly nemovitosti. Řada firem dokonce musela značně přecenit svá aktiva, některým hrozil i krach. Zvlášť tíživá situace přitom panovala v Evropě. Nyní se však místní nemovitostní trh opět začíná vzmáhat, což se projevuje také na akciích.

Na odpis. Tak ještě na začátku letošního roku mluvili odborníci o evropském nemovitostním trhu. Na ten dopadla zvlášť silně změna ekonomických podmínek, kdy se značně zdražilo financování, na což nedokázaly firmy zareagovat adekvátním navýšením nájemného. Nejsilněji se to projevilo vloni na jaře při krátké bankovní krizi, kdy z realitního sektoru odtekly miliardy. „Banky téměř zastavily financování nových developerských projektů,“ prohlásil tehdy jeden odborník na trh s nemovitostmi, který si nepřál být jmenován.

Developerům tak zbylo spoléhat se na vlastní zdroje nebo na financování z trhu prostřednictvím dluhopisů, kvůli zvýšeným úrokovým sazbám ale developeři museli nabídnout výnos kolem osmi i více procent. Zároveň ale yieldy, tedy roční výnosy, byly až na výjimky nižší, nicméně postupně začaly růst, často i díky indexaci.

Realiťák: Bez poklesu cen secondhandu se trh s byty nehne Reality Stoupá sice počet prohlídek, ale možnosti domácností investovat do bydlení jsou prokazatelně stále omezené. Nejvíce je to vidět u nabídky velkých měst, kde jarní ceny domů a bytů testovaly kupní sílu a zjistily, že bez kroku zpět to zatím nepůjde, říká Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services, pod kterou spadá realitní portál Bezrealitky.cz. ČTK Přečíst článek

Levnější peníze pomáhají

Celý sektor tak vyhlížel obrat měnových politik, zejména ze strany Evropské centrální banky. Díky očekávání, že k němu skutečně dojde, například akciový index Stoxx Euro 600 Real Estate od loňského prosince nejprve razantně rostl, a pokles provázelo každé zasedání, na němž k poklesu sazeb nedošlo.

Ke snížení sazeb ECB přistoupila až letos v červnu. Trh zprvu zareagoval poklesem, a nemovitostní index propadl. Důvodem byl pravděpodobně relativně slabý posun sazeb o 0,25 procentního bodu, zároveň rétorika centrálních bankéřů naznačovala, že boj s inflací zdaleka není u konce.

Dobré údaje z trhu však nakonec investory přesvědčily a index začal růst a v současnosti se pohybuje poblíž ročních maxim.

Vzmáhání nemovitostního trhu pak naznačuje také úspěch fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF, který J&T Investiční společnost spustila vloni v létě. Po prvotním propadu se fondu podařilo opět růst a v současnosti za šest měsíců nabídl výnos přesahující sedm procent. Pro srovnání, pražská burza za stejné období rostla o devět procent.

Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme se na úrovni dostupnosti Reality Rok a půl je šéfem developerské společnosti JRD a může porovnávat pohled na rezidenční trh z obou stran, stavitele i bankéře, kterým Jan Sadil dlouhé roky byl. Nyní zažívá na vlastní kůži „skutečně šíleně dlouhé povolovací řízení“. Předtím jako šéf Hypoteční banky jen poslouchal nářky jeho současných kolegů. Sadil okem znalce posuzuje i vývoj z hlediska budoucí ceny hypoték. Podle něj by bylo bláhové čekat na nějaký další výraznější pokles sazeb. Ale jak říká, nikdy si nepotrpěl na spekulace o budoucím vývoji, čemuž ho naučila praxe. Jeho firma se kromě bydlení velmi soustředí také na energetiku a má v plánu své větrné parky dál rozšiřovat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Návrat inflace, návrat problémů?

Pro další vývoj nemovitostního sektoru bude zásadní budoucí vývoj inflace v Evropě a zvlášť v eurozóně, která má vliv na rozhodování Evropské centrální banky o úrokových sazbách. Aktuální propad nemovitostních fondů z posledních dní zapříčinily zhoršující se zprávy o inflaci v Německu a celé eurozóně. ECB, která bude o sazbách rozhodovat v září, tak má opět výrazně horší data pro rozhodnutí, než se původně čekalo.

Zároveň však platí, že nemovitostní trh prošel zásadní proměnou. Došlo k ustavení nové cenové hladiny, která odráží postpandemické zdražení nákladů. Trh se také očistil o problémové firmy, které nezvládaly kočírovat své zadlužení, což přineslo i řadu příležitostí pro nákup. A konečně se objevují také nové investiční příležitosti, například datová centra.

„Samozřejmě to je a dále bude zajímavý segment. Trendem přitom je budování menších datových center poblíž měst. Zaznamenali jsme to již před zhruba dvěma lety, kdy jsme uzavřeli několik partnerství s firmami, které technologie pro datová centra přímo vyvíjejí. My bychom tam mohli zúročit to, co umíme, tedy development, technologickou instalaci a následně i pravidelný servis. A naším cílem je i některá datová centra vlastnit jako investoři,“ uvedl v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB CEO investiční skupiny DRFG Roman Řezníček.

Pozemky zdražují, ve druhém kvartále jejich ceny vyskočily meziročně o čtvrtinu Reality Ceny pozemků v druhém čtvrtletí vzrostly mezičtvrtletně o 6,4 procenta a meziročně o více než čtvrtinu. Metr čtvereční tak v současnosti v České republice stojí zhruba 4233 korun a průměrná cena za pozemek je přibližně čtyři miliony. Pozemky v krajích jsou nyní v průměru nejdražší v historii. Vyplývá to z analýzy realitní kanceláře RE/MAX. Autoři ji zpracovali na základě dat průměrných konečných cen a průměrných cen za metr čtvereční pozemků o velikosti 450 až 3000 metrů čtverečních. Nejvyšší ceny za metr čtvereční dosahují stavební pozemky o rozloze do 800 metrů. ČTK Přečíst článek