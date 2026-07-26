Ekonomický zájem nesmí přetlačit technické normy výstavby, varuje Renata Zdařilová
Největší riziko novely stavebního zákona spočívá v tom, že se mohou rozvolnit technické požadavky na výstavbu v případě, že by investor upřednostnil ekonomické zájmy, říká Renata Zdařilová, členka představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
„Novela stavebního zákona schválená ve třetím čtení ve Sněmovně je pro nás tak trochu záhada. Pořád nevíme, jaké je konečné znění,“ říká Zdařilová. Nyní se zapracovávají pozměňovací návrhy. „My jako komora jsme se vyjadřovali ke zněním, která byla známa v průběhu května. Komunikace o technických parametrech s námi nebyla taková, jaká by měla být. Odborná debata nad našimi připomínkami nebyla,“ tvrdí Zdařilová.
Komora měla několik zásadních připomínek, které se týkaly práce autorizovaných osob, inženýrů a techniků. „To, s čím jsme pracovali a co jsme připomínkovali, jsou základní technické požadavky na stavby.“
Technické parametry ve hře
Novela, tak jak komora předpokládá, má umožnit, že nebude třeba některé požadavky plnit, pokud budou ekonomicky nepřiměřené. Mezi ekonomicky přiměřené požadavky se nyní nově, kromě standardních věcí jako umístění stavby nebo parkovací místa, budou započítávat i technické parametry, například mechanická odolnost a stabilita. Což je statika stavby, základ, který stavba musí splňovat. „To jsou body, které nemůžeme přijmout, abychom jako autorizované osoby garantovaly stavbu, a neplnily základní požadavky na výstavbu,“ říká členka představenstva komory.
Podle ní se při výstavbě musí plnit několik základních požadavků, které vycházejí z evropských předpisů a existují k tomu závazné normy. Ty určují, jakým způsobem stavbu navrhnout. „Je velmi těžké se od těchto požadavků odchýlit, abych mohla jako autorizovaná osoba garantovat správnost stavby.“
Autorizovaná osoba, která připravuje dokumentaci k výstavbě, ručí za výsledek doživotně. Komora chce proto inženýry a techniky chránit před tlakem investora. Zda se skutečně zhorší kvalita výstavby v Česku bude podle Zdařilové záležet právě na něm. „Buď bude dodržovat normy, jak platí v Evropě, nebo upřednostní ekonomický zájem a půjde na úplné minimum, jak mu umožní nový zákon.“ A bude také záležet na autorizované osobě, jestli půjde do rizika.
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