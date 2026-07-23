Prodat letiště, vykoupit ČEZ. V miliardovém plánu Babiše je zásadní nepoměr
Prodej až 40 procent akcií Letiště Praha by mohl státu přinést desítky miliard korun. Samotnému letišti by ale peníze na další rozvoj automaticky nezajistil. Podle analytiků bude ekonomický smysl transakce záviset především na tom, jak stát získané prostředky využije.
Uvedení až 40 procent akcií Letiště Praha na burzu v roce 2028, o němž ve středu hovořil premiér Andrej Babiš (ANO), by letišti samo o sobě peníze na další rozvoj nezajistilo. Oslovení analytici uvedli, že význam případného vstupu na burzu bude záviset především na tom, jak stát naloží s výnosem z prodeje.
Příjmy z transakce by navíc představovaly pouze malý příspěvek k plánovanému vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ.
Vláda vysílá rozdílné signály
Premiér ve středu uvedl, že stát zvažuje uvedení přibližně 40 procent akcií Letiště Praha na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po plánovaném vykoupení minoritních akcionářů ČEZ by podle něj mohly akcie letiště představovat novou příležitost pro investory, kteří chtějí své peníze ukládat do českých firem.
Stát by mohl v roce 2028 nabídnout investorům až 40 procent akcií Letiště Praha, uvedl premiér Andrej Babiš. Podle něj by šlo o další příležitost pro tuzemské investory po plánovaném zestátnění energetické skupiny ČEZ. Záměr však vyvolává obavy odborářů, kteří jsou kvůli budoucnosti letiště a výběru jeho nového šéfa ve stávkové pohotovosti.
Babiš chce poslat pražské letiště na burzu. Stát by mohl nabídnout 40 procent akcií
Zprávy z firem
Stát by mohl v roce 2028 nabídnout investorům až 40 procent akcií Letiště Praha, uvedl premiér Andrej Babiš. Podle něj by šlo o další příležitost pro tuzemské investory po plánovaném zestátnění energetické skupiny ČEZ. Záměr však vyvolává obavy odborářů, kteří jsou kvůli budoucnosti letiště a výběru jeho nového šéfa ve stávkové pohotovosti.
O den dříve přitom ministryně financí Alena Schillerová (ANO) po jednání s odbory letiště uvedla, že vláda se k takovému kroku nyní nechystá a vstup společnosti na burzu není na pořadu dne.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu prohlásil, že minoritní akcionáři energetické skupiny podle něj brzdí další rozvoj ČEZ, protože jim záleží na výnosu z akcií více než na investicích do energetické bezpečnosti. Uvedení části akcií letiště na burzu by naopak podle něj pomohlo rozvoji společnosti.
Minoritní akcionáři jednou vadí, podruhé ne
Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je částečné soukromé vlastnictví letišť v Evropě běžným modelem a prodej čtyřicetiprocentního podílu na pražské burze by byl správným krokem.
Upozornil však, že objem obchodování s akciemi Letiště Praha by byl výrazně menší než u akcií ČEZ. Za rozporné zároveň označil, že vláda usiluje o získání zbývajících 30 procent ČEZ, protože minoritní vlastníky považuje za problém, zatímco u letiště podporuje vstup nových minoritních akcionářů, kteří by společně vlastnili 40 procent firmy.
Podle analytika XTB Jiřího Tylečka by si stát i po prodeji čtyřicetiprocentního podílu ponechal kontrolu nad strategickou společností a mohl by získat několik desítek miliard korun. Vstup na burzu by podle něj přinesl větší transparentnost, pravidelné oceňování společnosti trhem a silnější tlak na efektivní hospodaření.
„Je ale potřeba oddělit dvě věci: pokud by stát pouze prodal část svých existujících akcií, peníze by inkasoval státní rozpočet, nikoliv samotné letiště. Noví akcionáři by tedy rozvoj letiště automaticky nefinancovali,“ upozornil Tyleček.
Případní akcionáři budou podle něj stejně jako minoritní akcionáři ČEZ požadovat návratnost vložených peněz, což může být v rozporu se státními požadavky na investice. „Totéž však může jednou nastat i u letiště,“ dodal.
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Na ovládnutí ČEZ by miliardy nestačily
Analytik BHS Timur Barotov uvedl, že přínos prodeje bude záviset především na tom, jak stát získané peníze využije. Pokud by výnos směřoval na financování plánovaného vykoupení minoritních akcionářů ČEZ, dával by podle něj prodej méně strategického aktiva větší smysl.
Odhadovaných 20 až 25 miliard korun, které by stát mohl prodejem 40 procent akcií Letiště Praha získat, by však podle Barotova pokrylo pouze malou část nákladů na převzetí celé energetické společnosti. Úplné ovládnutí ČEZ by totiž stát mohlo přijít na stovky miliard korun.
„Lepší variantou by bylo zeštíhlení státních výdajů, které by vedlo k úsporám 25 miliard korun namísto prodeje letiště. Na to by nebyly potřeba drastické změny, protože v celkovém rozpočtu o několika bilionech korun se 25 miliard ztratí docela snadno. Bylo by to ale nepopulární pro vládnoucí strany,“ uvedl Barotov.
Připustil, že přítomnost minoritních akcionářů může zlepšit disciplínu a efektivitu hospodaření letiště, výrazný dopad ale neočekává.
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Pražská burza hledá náhradu za ČEZ
Pro pražskou burzu by podle analytika společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera nabídka akcií letiště představovala alespoň částečnou náhradu za případný odchod ČEZ.
„Z pohledu investorů stále vnímám částečný problém spojený se skutečností, že letiště v sobě kombinuje klasickou firmu, která funguje za účelem zisku, a provozovatele strategické infrastruktury,“ uvedl Pfeiler.
Také podle analytika eToro Jakuba Rochlitze by akcie Letiště Praha mohly pomoci udržet kapitál na pražské burze poté, co by z její nabídky zmizel ČEZ.
„Je nutné zmínit, že podíl v ČEZ, který chce vláda zestátnit, má asi desetkrát větší hodnotu než plánované IPO letiště. IPO letiště tedy akcie ČEZ na pražské burze ani zdaleka nenahradí,“ uvedl Rochlitz.
Premiérem zmíněný rok 2028 podle něj poskytuje dostatek času na přípravu vstupu společnosti na burzu.
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