Česká firma sází na vytápění stropem. Energii chce šetřit také v pivovarech a potravinářství
Radiátory potřebují vysokou teplotu vody, klimatizace zase spotřebovává elektřinu a vyžaduje pravidelnou údržbu. Alternativou mohou být nízkoteplotní sálavé systémy, které v zimě topí a během léta chladí. Další možnost nabízí energie vznikající při rozkladu dřevní štěpky. Obě řešení spojuje snaha využívat dostupné zdroje co nejefektivněji.
V Kostelci nad Ladem stojí továrna Sunpower jejíž majitelé razí moderní tezi: Radiátory ani podlahové topení nepředstavují ideální řešení pro vytápění. Obchodní ředitel společnosti Sunpower, která Klimastěny vyrábí a montuje, Roman Skočdopole vidí budoucnost ve stropních a stěnových sálavých systémech napojených na tepelné čerpadlo, které dokážou interiér nejen vytápět, ale také chladit. Firma nyní své zkušenosti přenáší i do potravinářství. Na mobilním pivovaru Lucius ukazuje, jak lze zachytávat, ukládat a opakovaně využívat teplo a chlad.
Klasické radiátory potřebují vodu ohřátou na vysokou teplotu, podlahové topení zase částečně zakrývá nábytek. Česká společnost Klimastěna proto nabízí jinou cestu: nízkoteplotní systém z plastových trubiček uložený ve stropě, stěnách nebo podkrovních šikminách.
„Na strop nikdy nic nepostavíte, takže lze využít prakticky celou jeho plochu. Zároveň pracujeme se sáláním, podobně jako slunce,“ říká obchodní ředitel firmy Roman Skočdopole.
Systém pracuje s teplotním spádem přibližně 25 až 28 stupňů Celsia. Právě nízká teplota vody má zvyšovat účinnost tepelného čerpadla. V zimě soustava interiér vytápí, v létě jí může proudit ochlazená voda. Obyvatelé tak nepotřebují klasickou klimatizaci s ventilátory a proudícím vzduchem.
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Architektka Markéta Killi a kreativec Lars Killi hledali v jižní Evropě místo, které by mělo potenciál, ale ještě neleželo v hledáčku masového zájmu zahraničních kupců. Chtěli postavit rekreační vilu ve vysokém standardu, s jasným rozpočtem a v lokalitě, kde se investice může časem zhodnotit.
Ředitel uvádí, že má za sebou přes 800 realizací a na trhu působí déle než dvě desetiletí. Výrobu zajišťuje v Kostelci nad Labem a na systém poskytuje čtyřicetiletou záruku. Klimastěna je certifikována Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.
Jeden systém topí, chladí i odvlhčuje
Základem klimastěny jsou plastové moduly, kterými proudí voda. Instalují se pod omítku, sádrokarton, napínaný strop nebo dřevěný obklad. Jednotlivé díly se vyrábějí podle rozměrů konkrétní místnosti a po montáži následuje tlaková zkouška.
Na rozdíl od dlouhé trubky podlahového topení je systém tvořen soustavou propojených kanálů. Skočdopole jej přirovnává k automobilovému chladiči se dvěma sběrači a řadou průtočných cest. Případné poškození jednoho místa by proto podle něj nemělo vyřadit celou otopnou plochu.
„Nechceme, aby lidé v interiéru viděli trubky, poslouchali ventilátory nebo cítili, že jim někde fouká vzduch. Technologie má zůstat skrytá a člověk se má jednoduše cítit dobře,“ vysvětluje.
Firma dodává systém pro novostavby i rekonstrukce rodinných domů, bytů a historických objektů. Ve stěnách jej využívá rovněž k odvlhčování. Mezi své reference řadí například zámek v Radiměři či práce na Červené Lhotě. U památkově chráněných budov může být podle Skočdopoleho výhodou možnost spojit vytápění s tenkou vrstvou vnitřní izolace tam, kde není možné měnit fasádu.
Konkrétní spotřeba energie a výsledná úspora nicméně vždy závisejí na tepelných ztrátách budovy, použitém zdroji, rozsahu instalace i způsobu provozu.
Mobilní pivovar jako energetická laboratoř
Vytápění budov není jediným oborem, na který se Sunpower, výrobce Klimastěny, zaměřuje. Firma vyvinula také energetický management určený pro potravinářské provozy. Jeho fungování prezentuje na mobilním ostrovním pivovaru Lucius.
Výroba piva potřebuje v jednotlivých fázích jak vysoké teploty, tak intenzivní chlazení. Firma proto využívá akumulační nádrže, do nichž ukládá tepelnou a chladicí energii. Systém zároveň zachytává teplo vznikající při chlazení a vrací je do dalších výrobních procesů.
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„Jednu energii se snažíme v systému otočit několikrát. Když při chlazení vzniká teplo, nenecháme ho uniknout do okolí, ale použijeme ho při dalším ohřevu,“ popisuje Skočdopole.
Podle webu projektu Lucius celý proces řídí vlastní software, který průběžně vyhodnocuje, kam energii poslat a kde ji uložit. Mobilní pivovar doplňují fotovoltaické panely a bateriové úložiště, díky čemuž může fungovat také mimo elektrickou síť. Poprvé jej firma veřejně představila na Dni životního prostředí 2026 v Litoměřicích.
Technologie má zamířit do mlékáren a sýráren
Pivovar má především demonstrovat princip, který lze využít i v dalších odvětvích. Sunpower nyní podle Skočdopoleho jedná s mlékárnami a sýrárnami, kde se pravidelně střídá zahřívání a chlazení surovin.
Právě tam mohou být úspory citelnější než v pivovarnictví. „U piva nemusí úspora jedné koruny na půllitru rozhodovat. Pro mlékárny nebo výrobce sýrů už ale může stejná částka na jednotku produkce znamenat velký rozdíl,“ tvrdí Skočdopole. Návratnost investice v potravinářských provozech odhaduje přibližně do pěti let, vždy však podle konkrétního provozu.
Teplo chce získávat také z dřevní štěpky
Dalším experimentálním projektem společnosti je takzvaný biomilíř. Jde o velkou provzdušněnou konstrukci naplněnou dřevní štěpkou, do níž jsou vloženy vodní výměníky. Při rozkladu biomasy vzniká teplo, které soustava odvádí do domu.
Firma projekt zkouší ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Proces rozkladu podle Skočdopoleho reguluje pomocí enzymatických přípravků tak, aby teplota zůstávala na požadované úrovni. Pro moderní rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo pěti kilowattů podle něj počítá přibližně s 30 krychlovými metry štěpky na jednu topnou sezonu.
Po skončení zimy má z materiálu zbýt kompost. Zařízení s výměníky firma oceňuje zhruba do 100 tisíc korun. Technologie je však zatím ve zkušebním provozu a uváděné výkony či množství potřebné biomasy se mohou výrazně lišit podle kvality štěpky, vlhkosti, konstrukce zásobníku a energetických parametrů domu.
Sunpower spojuje hlavní myšlenkou. Energii pokud možno nevyrábět znovu, ale zachytit ji tam, kde už vzniká, uložit ji a následně využít. „Nesnažíme se vymýšlet co nejvíc technologií. Díváme se, jak funguje slunce, příroda nebo obyčejný automobilový chladič, a hledáme způsob, jak stejný princip využít v budovách,“ uzavírá Skočdopole.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.