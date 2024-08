DRFG koupila velkého středoevropského developera TriGranit

Investiční skupina DRFG ovládla zahraniční developerskou společnost TriGranit, která staví hlavně v Polsku a Maďarsku. Stoprocentní podíl skupina Davida Rusňáka a Romana Řezníčka koupila od londýnské realitní skupiny Revetas Group. Cenu transakce strany neuvedly.

Portfolio investiční skupiny DRFG se rozšiřuje o jednu z největších developerských společností ve střední Evropě – TriGranit. Tato strategická akvizice původem maďarského developera představuje důležitý krok v expanzi i posílení přítomnosti DRFG v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„TriGranit má historii dlouhou téměř 30 let a disponuje bohatými referencemi v oblasti developmentu. Díky tomu posílíme svou pozici na trhu, ale získáme i přístup k cennému know-how. Pro další rozvoj vidím jako klíčové i to, že ve společnosti zůstane zkušený management,“ říká k uzavřenému obchodu Roman Řezníček, generální ředitel a akcionář investiční skupiny DRFG.

Zkušenost spolu mají obě společnosti i díky dřívější spolupráci. Od minulého roku společně budují rozsáhlý logistický park v portfoliu skupiny, který se nachází na západě Polska.

„Zanedlouho nás čeká development tří velkých a důležitých rezidenčních projektů, Smetanka Park v Olomouci, Ister Tower v Bratislavě a 3 Dvory u Brna. Do všech bude naplno TriGranit zapojen. Cílem je značku TriGranit udržet a nadále ji rozvíjet jako středoevropskou platformu pro širší portfolio investorů i mimo skupinu DRFG. Rovněž plánujeme rozšiřovat spolupráci se stávajícími institucionálními investory,“ popisuje záměry skupiny Jan Pelíšek, ředitel Real Estate Development CEE.

„Jsem rád, že TriGranit přechází k investorovi, který si skutečně váží a uznává odborné znalosti i oddanost celého týmu. Jsem přesvědčen, že pod záštitou DRFG bude TriGranit pokračovat na své úspěšné cestě a dále prosperovat," dodává zástupce prodejce Eric Assimakopoulos, zakládající partner Revetas Group.

Investiční skupina DRFG byla založena v roce 2011 brněnským podnikatelem Davidem Rusňákem. Věnuje se nemovitostem, telekomunikacím a finančním službám. V Česku, Polsku a na Slovensku spravuje nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. V telekomunikacích působí v pěti evropských zemích a má více než 1 000 zaměstnanců. Rusňák drží ve skupině 51procentní podíl, Roman Řezníček má 44 procent a zbylých pět procent akcií patří dalším klíčovým osobám ve skupině.

